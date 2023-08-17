ضبط أدمن صفحة للترويج للأسلحة والعثور على 9 قطع

رصدت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية أحد الحسابات الشخصية على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" يتم من خلالها الترويج لبيع الأسلحة البيضاء.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى القائمين على إدارة الحساب المشار إليه مقيمان بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وأمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة القسم وبحوزتهما 9 قطع سلاح أبيض- 2 هاتف محمول.

بمواجهتهما أقرا بقيامهما بترويج الأسلحة البيضاء عبر مواقع التواصل الاجتماعى على النحو المشار إليه، كما اعترفا بتحصلهما على الأسلحة البيضاء من "شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظتى المنيا والجيزة".

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف أحدهما بدائرة مركز شرطة مغاغة بالمنيا وأمكن ضبطه وضبط ورشة لتصنيع السلاح الأبيض وتم ضبط 7 قطع سلاح أبيض- الأجزاء وقطع غيار التصنيع والإصلاح- العدد والأدوات، كما أمكن ضبط المتهم الثاني بدائرة قسم شرطة الجيزة وبحوزته "6 قطع سلاح أبيض".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.