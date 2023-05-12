خلل فنى يضرب "فيس بوك".. رواد الموقع يسخرون من "طلبات الصداقة" التلقائية

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بحدوث خلل فني بموقع "فيس بوك"، حيث بدأ الآلاف من رواد الموقع في تلقى “طلبات صداقة” تلقائية.

وزعم المستخدمون أن "فيس بوك" يرسل بشكل غير مفهوم "طلبات صداقة تلقائية" للأفراد عندما يزور شخص ما ملفاتهم الشخصية، وهو الأمر الذي يهدد خصوصية المستخدمين.

ويبدو أن الخلل يحدث عندما يزور أحد المستخدمين الملف الشخصي لآخر، مما يؤدي إلى إرسال طلب صداقة غير مرغوب فيه من الزائر إلى مالك الملف الشخصي، وآثار هذا الإجراء غير المتوقع وغير الطوعي مخاوف المستخدمين بشأن الانتهاكات المحتملة للحدود الشخصية وانتهاك الموافقة الرقمية.

البحث عن السر



ورصد "الدستور" في السطور التالية، نسب مؤشرات البحث الذي حظى بها موقع "فيسبوك"، في الساعات القليلة الماضية، عبر موقع"جوجل"، والبحث عن سر الخلل الفني الذي ضرب الموقع، صباح اليوم.

ومن خلال استخدام أداة "جوجل ترند"، التي كشفت عن الإحصائيات الدقيقة لمحركات البحث حول موقع "فيسبوك"، تبين أن معدل البحث ارتفع كثيرًا في الساعات القليلة الماضية، وتحديدًا من الساعة الثامنة صباحاً، بنسبة 66%، ليصل في الساعة الخامسة مساءً، إلى نسبة 100%.

وتبين أيضًا أن أكثر المحافظات التي بحثت عن موقع "فيسبوك" في الساعات القليلة الماضية، عبر موقع جوجل، هي محافظة أسيوط بنسبة 100%، وتليها محافظة الفيوم بنسبة 96%، ثم محافظة المنيا بنسبة 90%، وجنوب سيناء بنسبة 81%، والمنوفية بنسبة 80%.





تساؤلات عبر "تويتر"

لم يقتصر الحديث حول الأزمة بين رواد التواصل الاجتماعي بـ "فيس بوك" فقط، بل شمل أيضًا مستخدمي "تويتر"، والذين بحثوا بنسب كبيرة عن سر الأزمة، وطرحوا تساؤلات عدة حول الأمر.

ورصد "الدستور" في السطور التالية مدى البحث والتفاعل مع أزمة "فيسبوك" بين مغردي موقع "تويتر"، من خلال استخدام أداة "track my hashtag"، التي كشفت عن الإحصائيات الدقيقة لمحركات البحث حول الأزمة.



وبحسب استخدام أداة "track my hashtag"، كانت نتيجة التحليل في الساعات القليلة الماضية، أن معدل نشر التغريدات حول موقع "فيس بوك"، وصل إلى 100 تغريدة عبر موقع تويتر، وشاركها 93 مغردًا، بينما كان بلغ الأشخاص المتفاعلون مع التغريدات نحو 99 ألف مغرد، ووصلت التغريدات إلى أكثر من 98 ألف مغرد.

وتبين أيضًا أنه تم التغريد حول موقع فيسبوك، بعد ظهور أزمة العطل الفني، من خلال أجهزة الأندرويد بنسبة 64٪؜، ومن خلال أجهزة الكمبيوتر بنسبة 7٪؜ ومن خلال أجهزة الآيفون بنسبة 20٪؜.