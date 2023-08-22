اقتصادية قناة السويس تحتفل بتدشين عقود التزام لمحطة حاويات 2 ومحطة متعددة الأغراض

نظمت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم، الاحتفالية الخاصة بميناء شرق بورسعيد التابع لها، والذي احتل المركز العاشر على مستوى العالم في مجال تداول الحاويات، بمناسبة تدشين عقد التزام محطة حاويات 2 وعقد التزام محطة متعددة الأغراض، بالإضافة إلى الاحتفال بخدمة تموين السفن بالوقود التقليدي والوقود الأخضر.

وأُقيم الحفل بحضور المهندس كامل الوزير وزير النقل، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وعدد من شركاء نجاح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث حضر الاحتفال المدير التنفيذي لمجموعة محطات AP Moller Maersk، ورئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس للحاويات، ورئيس مجلس إدارة شركة سكاي - Sky للموانئ، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة OCI Global، والمدير التنفيذي لشركة بينينسولا - Peninsula.

ميناء شرق بورسعيد العاشر على مستوى العالم في مجال تداول الحاويات



وقال وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، ان ميناء شرق بورسعيد حاليا من أكبر مواني المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على البحر المتوسط لنحتفي ، وتم الإعلان عن عقود التزام المحطات الجديدة وأيضا بدء نشاط تموين السفن بالوقود (التقليدي والأخضر) مضيفا انه لا شك في أن ميناء شرق بورسعيد مثل قصة نجاح ليس للمنطقة الاقتصادية وحدها بل لتضافر جهود جميع أجهزة ومؤسسات الدولة المصرية التي انطلقت بدعم من إرادة سياسية أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في نوفمبر 2015 من قلب شرق بورسعيد الذي كانت له نظرة ثاقبة ورؤية حكيمة انعكست في دعم لا ينقطع للمنطقة الاقتصادية وتوجيهات متواصلة لكل أجهزة ومؤسسات الدولة بتقديم مختلف أوجه الدعم لجهود المنطقة الاقتصادية في تطوير موانيها التابعة ومناطقها الصناعية والمتابعة الدائمة من سيادته لإزالة أية معوقات في سبيل تحقيق التنمية.

ميناء شرق بورسعيد استقبل 80 % من إجمالي تجارة ترانزيت الحاويات في مصر



وتابع رئيس الهيئة خلال كلمته بالاحتفالية انه من وقتها بدأت معركة التنمية لتحقيق رؤية الدولة المصرية بتحويل محور تنمية قناة السويس لمركز اقتصادي لوجستي عالمي واليوم نحتفل سويا بالإنجاز الذي حققه ميناء شرق بورسعيد بالوصول للمركز العاشر عالميا كما جاء في تقرير البنك الدولي الصادر مؤخرا من حيث كفاءة تداول الحاويات والبنية التحتية بالإضافة لاستقباله نسبة 80 % من إجمالي تجارة ترانزيت الحاويات في مصر.

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أول ميناء أخضر وفق معايير الاتحاد الأوروبي



واضاف ليس هذا هو الإنجاز الوحيد؛ فحسب إنما تنوع العديد من الإنجازات ما بين إعلان ميناء شرق بورسعيد في 2017 كأول ميناء أخضر بمعايير الاتحاد الأوروبي والمعايير الدولية البيئية من خلال استخدام معدات صديقة للبيئة أثناء عمليات التداول لبعض بضائع الصب الجاف.



وعقب افتتاح أنفاق 3 يوليو في 2019 قمنا بالتشغيل التجريبي للأرصفة الجديدة للميناء مما عزز صادرات بضائع الصب الجاف والبضائع العامة من شرق بورسعيد وشمال سيناء للأسواق الخارجية وقد ساهم تشغيل الأنفاق في سهولة انتقال الأفراد والبضائع من شرق إلى غرب القناة والعكس وهنا الأرقام تتحدث عن إنجازات أخرى حيث تجاوز حجم الصادرات من ميناء شرق بورسعيد للأسواق الخارجية 15 مليون طن منذ التشغيل التجريبي للأرصفة الجديدة مما ساهم في تحقيق طفرة في التداول كما شهد العام المالي الماضي 2022-2023 نموا ملحوظا في مؤشرات أداء الميناء حيث استقبل 1565 سفينة بزيادة قدرها 6.4 % مقارنة بالعام 2021-2022 وإجمالي عدد حاويات مكافأة 3.6 ملايين حاوية بنسبة زيادة 5.5 % عن العام السابق ويعد هذا المعدل الأعلى الذي يحققه الميناء ومن المستهدف الوصول به لأعلى معدلات تداولا للحاويات سنويا بحلول 2025.

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