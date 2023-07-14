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الجمعة 14 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نجاح خدمة تموين سفينة حاويات خلال عمليات التداول بميناء غرب بورسعيد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن نجاح تنفيذ خدمة تموين سفينة الحاويات "CMA CGM MUMBAI"، بميناء غرب بورسعيد، تزامنًا مع عمليات التداول  للسفينة بمحطة بورسعيد لتداول الحاويات، لتعد هذه العملية الأولى من نوعها في تموين السفينة بالتوازي مع حركة الأوناش وعمليات التفريغ أثناء الرسو على الرصيف، مما يعكس الجهود المبذولة المشتركة بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ممثلة في إدارة ميناء غرب بورسعيد والتنسيق مع هيئة قناة السويس وشركة بورسعيد لتداول الحاويات، لتنفيذ هذه العملية بنجاح.

وذكر بيان المنطقة الاقتصادية أنه تم تزويد سفينة الحاويات العملاقة  CMA CGM MUMBAI بنحو 1750 طن من الوقود بواسطة عائمة التموين KYTHIRA التابعة لشركة MINERVA وقد استغرقت خدمة تموين السفينة مايقرب من 8 ساعات بالميناء، مع اتخاذ كل إجراءات السلامة البيئية والأمان وتطبيق المعايير الفنية المتبعة وفق الأكواد المصرية والعالمية أثناء تقديم الخدمة، فضلاً عن تنسيق إدارة الميناء التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع الجهات المعنية في هذا الشأن.

تجدر الإشارة بأن خدمة تموين السفن أحد الخدمات البحرية المستهدف توطينها في خطة المنطقة الاقتصادية 2020/2025، والتي عملت المنطقة على استعادتها بالتنسيق مع هيئة قناة السويس والوزارات المعنية وتقديمها في موانئ المنطقة، والعمل ضمن استراتيجية الدولة المصرية في تحول مصر لمركز إقليمي للطاقة واستعادة دورها في تقديم الخدمات البحرية وتعظيم الاستفادة من السفن العابرة بقناة السويس مرورًا بالموانئ المصرية.

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استراتيجية الدولة المصرية إستراتيجية الدولة اقتصاد أعلنت الهيئة استراتيجي

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