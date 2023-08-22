الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية تثمن مبادرات "حياة كريمة" المجتمعية وتدعو لدعم الفتاة الريفية

النائبة دينا هلالي
النائبة دينا هلالي

قالت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ،  إن حرص مؤسسة حياة كريمة على إطلاق سلسلة من المبادرات المجتمعية لدعم الأسر الأولى بالرعاية، يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في بضرورة تكثيف الجهود لتقديم الدعم اللازم لتلك للفئات في إطار مساندتهم لتجاوز أعباء المرحلة الراهنة وسط الظروف الاستثنائية والتي جاءت نتاج الأزمة الاقتصادية العالمية، مشيرة إلى أن إطلاق فعاليات مبادرة "خُطي" والتى تستهدف ذوى الهمم بشأن توفير بعض المساعدات من كراسى متحركة عادية وكهربية، يمثل خطوة مهمة في طريق تخفيف العبء عن كاهلهم وتوفير المزيد من الإمكانيات التي تضمن لهم العيش الآمن.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تلك المبادرات تتكامل مع أهداف حياة كريمة كونها مبادرة لا تستهدف الارتقاء بحياة المواطنين وترسيخ العدالة المكانية فحسب، بل هي آلية مهمة لتحقيق تدخلات آنية تحفظ العيش الكريم للمواطن البسيط، وتوفر غطاء آمنا للأسر الأولى بالرعاية لتأمين احتياجاتهم المعيشية بما يساعد في مواجهة الفقر متعدد الأبعاد، إذ يتطلع الكثير لتلك الجهود التنموية في تغيير شكل حياتهم المعيشية وأن تكون بداية لتعزيز فرص التمكين الاقتصادي والاجتماعي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وهو ما تترجم في مبادرة خطى التي تستهدف توفير عدد 1000 كرسى متحرك لذوى الإعاقات الحركية على مدار 4 شهور من خلال بدء فعالياتها فى 3 محافظات (المنوفية - سوهاج - الأقصر) كمرحلة أولى ويأتي تباعا باقى المحافظات.

خدمات حياة كريمة 

ولفتت إلى أن مبادرة أنت الحياة لها أثر إيجابي فى خدمة الآلاف من الأهالى على أكثر من خدمة مجتمعية منها سواء فى القوافل الطبية، ندوات التوعية، امتحانات محو الأمية وملتقى التوظيف للشباب، وهو ما يستكمل ما تسعى إليه الدولة في تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان تلبية احتياجات المواطنين في المحافظات الأكثر احتياجًا، وتوفير الخدمات الأساسية لهم في الصحة والتعليم على وجه الخصوص، موضحة أن ذلك يتلاقى مع ما تعمل عليه مبادرة حياة كريمة لضخ مشروعات تنموية تستهدف تحقيق هدف العدالة المكانية؛ من خلال التعامل مع الفجوة التنموية الجغرافية بكل محافظة وتنمية الصعيد وتحسين الخدمات المقدمة لمواطنيها بعد عقود من المعاناة والتهميش  وندرة الخدمات.

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محافظ الوادي الجديد: وصول خدمات "حياة كريمة" الصحية لأهالي الفرافرة

نصيب محافظات الصعيد من حياة كريمة 

وأكدت "هلالي" أن وصول نصيب محافظات الصعيد من مُخصصات المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة لـ68%  ليستفيد منها 11 مليون مواطن، يعكس ما تضعه القيادة السياسية من أولوية لمد أيادي التعمير والبناء للصعيد وتحقيق تغيير شامل لأوجه الحياة بها بما يضع الريف المصري على خارطة التنمية الاقتصادية، ويزيد من فرص تمكين المرأة الريفية، لا سيما أن ربع الاستثمارات الكلية  التى أنفقتها الدولة تم تخصيصها  لمحافظات الصعيد وساهمت هذه الاستثمارات بصورة مباشرة فى خلق مئات الآلاف من فرص العمل للشباب فى الصعيد، مؤكدة ضرورة تكثيف برامج دعم الفتاة الريفية لتكون شريكا حيويا في خطة التنمية المستدامة لمجتمعها وللدولة المصرية وزيادة فرص تأهيلها بما يساعد على الارتقاء بحياتها المعيشية وتأمين مصادر دخل مستدامة لها.

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قرية فارس.. إنجاز جديد لـ "حياة كريمة" فى الصعيد

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"التعاون الدولي" و"الأمم المتحدة الإنمائي" يدشنان مرحلة جديدة لدعم قرى "حياة كريمة" في الصعيد

الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ فرص العمل للشباب لدعم الأسر الأولى بالرعاية مبادرات حياة كريمة مبادرات المجتمعية مظلة الحماية الاجتماعية

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