الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الوادي الجديد: وصول خدمات "حياة كريمة" الصحية لأهالي الفرافرة

جانب من الكشف الطبي
جانب من الكشف الطبي بعد تشغيل العيادات

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم، بدء التشغيل الفعلي لوحدة طب الأسرة بكل من قرية اللواء صبيح وعبدالمجيد الجغيل، بمركز الفرافرة من إجمالي ٨ وحدات تم إنشائها ضمن مشروعات المشروع القومي لتنمية الريف المصري "حياة كريمة" بعد انتهاء أعمال الإنشاءات ووصول المعدات والتجهيزات الطبية.

وأوضح الزملوط، أنه تم تجهيز الوحدات بأحدث الخدمات الطبية والتي تضم عيادات بالتخصصات المختلفة ومعامل تحاليل وخدمات تنظيم الأسرة وصيدلية؛ لتوفير خدمات طبية متميزة وغير مسبوقة لأهالي القرى، مشيرًا إلى أنه جارٍ تشغيل وحدات طب الأسرة والمجمعات الحكومية بباقي قرى المركز تباعًا.

محافظ الوادي الجديد بدء التشغيل الفعلي لوحدة طب الأسرة مركز الفرافرة ضمن مشروعات المشروع القومي لتنمية الريف المصري حياة كريمه أحدث الخدمات الطبية

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