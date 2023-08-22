"ونش" ينهى حياة عامل فى الشيخ زايد

لقي شخص مصرعه، اليوم، إثر سقوطه من أعلى ونش خلال عمله في منطقة الشيخ زايد في محافظة الجيزة.

«ونش» ينهي حياة عامل خلال عمله في الشيخ زايد

وتبين أن المتوفى كان يعمل في مدينة الشيخ زايد في مدينة 6 أكتوبر، إذ اختل توازنه وسقط من أعلى آلة حفر مرتفعة «ونش».

تفاصيل قسم شرطة الشيخ زايد

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، يفيد فيه بتلقيه بلاغًا من مستشفى مبارك المركزى بوصول عامل، 40 سنة، جثة هامدة إثر سقوطه من علو.

على الفور، انتقل المقدم عمرو مصطفى، رئيس مباحث الشيخ زايد، سريعا إلى مكان الواقعة، ومن خلال الفحص تبين أن العامل سقط من أعلى آلة حفر، وتوفي في الحال،

وأيد عدد من العمال ما جاء في الفحص وتفريغ الكاميرات، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية، قررت النيابة تشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن، وطلبت تحريات المباحث النهائية حول الواقعة.

تفاصيل قسم شرطة عين شمس

وفي السياق ذاته، تلقى مأمور قسم شرطة عين شمس إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باستقبال أحد المستشفيات جثة فتاة إثر ادعاء سقوط من علو.

انتقلت الأجهزة الأمنية، وبالفحص تبين أن الجثة لفتاة تدعى «ياسمين. ك»، إثر سقوطها من علو في ظروف غامضة.

واستمع رجال المباحث إلى أقوال أسرة المتوفاة والجيران للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.

وأمرت نيابة عين شمس الجزئية بتشريح جثة الفتاة وإعداد تقرير حول أسباب وملابسات الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك، واستدعاء أسرة الضحية لسماع أقوالهم في الحادث، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.