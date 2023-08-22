الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشيلسى يُعلن خضوع تشوكويميكا لعملية جراحية فى الركبة

تشوكويميكا
تشوكويميكا

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، خضوع لاعبه النيجيري كارني تشوكويميكا، لعملية جراحية في الركبة على إثر الإصابة التي لحقت به.

ويلعب تشوكويميكا ضمن صفوف تشيلسي منذ انتقاله من فريق أستون فيلا خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.
وتعرض اللاعب للإصابة أثناء مشاركته في مباراة فريقه ضد وست هام، بالجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، البريميرليج، والتي انتهت بفوز الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدف.
ونشر النادي بيانًا عبر موقعه الرسمي أكد من خلاله خضوع تشوكويميكا لعملية جراحية في الركبة أمس على إثر الإصابة التي تعرض لها في مباراة وست هام.

وأكد النادي في بيانه أن اللاعب سيبدأ عملية التأهيل من اليوم.
ومن المتوقع أن يغيب اللاعب عن المشاركة مع تشيلسي فترة تصل إلى 6 أسابيع.
وبدأ تشوكويميكا مسيرته ضمن شباب فريق أستون فيلا وتدرج في المراحل العمرية بالنادي حتى وصل للفريق الأول قبيل موسم 2021-2022، ثم انتقل للبلوز في الموسم التالي.

ولعب تشوكويميكا 17 مباراة بقميص تشيلسي منذ انضمامه للفريق وسجل هدفًا، من أصل 90 مباراة لعبها طوال مسيرته وسجل 14 هدفًا وصنع مثلهم.

تشوكويميكا كارني تشوكوميكا تشيلسى الدورى الانجليزى البريميرليج

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