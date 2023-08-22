سيدة توفي طفلها بعضة كلب في الهرم: "حاولت أسعفه"

تباشر النيابة العامة بالجيزة، اليوم الثلاثاء، التحقيق في واقعة قتل وفاة طفله عقره كلب شرس في منطقة الهرم.

أقوال سيدة توفى طفلها بعضة كلب بالهرم : حاولت أسعفه

وقالت السيدة إنها اصطحبت طفلها لشراء بعض المستلزمات وخلال سيرها في الطريق العام تفاجأت بكلب يهاجمهما وعقر طفلها، وعقب ذلك توجهت به للمستشفى محاولة إسعافه لكنه توفي نتيجة الإصابة التي لحقت به.

تفاصيل بلاغ قسم شرطة الجيزة

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نقل طفل إلى المستشفى مصابا بعدة جروح بمنطقة الهرم، ومفارقته الحياة.

بإجراء التحريات تبين أن الطفل تعرض لعقر كلب ضال أثناء تواجده بصحبة والدته، وبسؤالها أكدت صحة التحريات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

كلب ضال يعقر 3 أشخاص في منطقة البدرشين

وفي السياق ذاته، أصيب 3 بعقر كلب ضال بإحدى قرى البدرشين، في محافظة الجيزة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتقديم الإسعافات اللازمة لهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنقل عدد من الأشخاص إلى المستشفى مصابين بعقر كلب، في إحدى قرى البدرشين.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن كلبا عقرهم، فتم تكليف الجهة المختصة لمطاردة الكلب خشية تسببه في إصابات أخرى، واتخاذ الإجراءات اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

عقوبة التعذيب للحيوانات

وقال المحامي أيمن محفوظ، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": “قتل الحيوان والتلذذ بتعذيبه لايصدر إلا من شخص مريض يشكل خطرا على المجتمع، مؤكدا أن القانون يعاقب على قتل الحيونات المملوكه للغير بعقوبة الاتلاف، ورغم أن هذا ليس النص الذي يكفل حقوق الحيوان مما نزع الله الرحمه من قلوبهم فالمادة 357 من قانون العقوبات تنص على عقوبة الحبس 6 أشهر مع الشغل، وغرامة لاتزيد عن 200 جنيه لكل من قتل عمدا أو سم حيوانات مستأنسة أو أضر بها ضررا كبيرا”.

وتابع: “هذا التصرف جريمة أخلاقية قبل أن تكون قانونية، لذا لا بد من تشريع يجرم تلك التصرفات غير الإنسانية باعتبار أن الحيوان لا يستطيع أن يقيم دعوى قضائية ضد الجاني”.