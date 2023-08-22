الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بشكتاش يكشف موقفه من التعاقد مع راموس وتاليسكا

سرجيو راموس
سرجيو راموس

كشف نادي بشكتاش التركي، موقفه من التعاقد مع الإسباني سرجيو راموس، مدافع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي السابق وأنديرسون تاليسكا، لاعب فريق النصر السعودي.
وارتبط اسم بشكتاش بالتعاقد مع الثنائي المذكور خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وخاصة سرجيو راموس الذي رحل عن صفوف باريس سان جيرمان عقب نهاية عقده مع النادي بنهاية الموسم الماضي.
ونشر النادي بيانًا عبر موقعه الرسمي جاء على النحو الآتي: "لاعبا كرة القدم الناجحين أنديرسون تاليسكا وسرجيو راموس، اللذين يملكان مكانة هامة في سوق كرة القدم العالمية بإمكانياتهما والتي يرغب أي نادٍ ورئيس ومدرب في أي يكونا في فريقهم، وكانا كذلك ضمن خطتنا للانتقالات".
وأضاف البيان:"تواصلنا مع كلًا من أنديرسون تاليسكا وناديه وكذلك سرجيو راموس، الذي يملك قراره، وتم إنهاء المفاوضات التي أجريت مع مراعاة مصالح نادينا بسبب مشاكل اقتصادية، ونقدم هذه المعلومات لجماهيرنا والعامة".

نادي بشكتاش سرجيو راموس راموس باريس سان جيرمان أنديرسون تاليسكا

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