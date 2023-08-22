الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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فقدت مصداقيتها.. أحمد موسى: الـBBC هدفها دعم الإخوان واستهداف مؤسسات الدولة المصرية

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هيئة الإذاعة البريطانية الـ BBC شغلها الشاغل الآن مصر واستهداف مؤسسات الدولة المصرية بشكل كبير،  ودعم الجماعة الإخوانية، علاوة على دعمها مؤسسات تابعة لها.

وأكد أحمد موسى، خلال برنامج “على مسئوليتي”، المذاع على قناة صدى البلد، أن تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية الـ BBC فقد مصداقيته ومهنيته بشكل كبير جدًا خلال الفترة الأخيرة، مستنكرًا تجاهل الـ BBC إضراب صحفيين القاهرة، لافتاً إلى أن أسباب إضراب صحفيي BBC فى القاهرة  يرجع إلى أن  مرتباتهم أقل بكتير من زملاءهم بالخارج، معقباً: "علاء عبد الفتاح حينما يتحدث بكلمة تأخذ بي بي سي كلامه كـ «مانشيت» في العناوين، بالإضافة إلى الإرهابي محمد صلاح سلطان".

وتابع موسى: "حينما تحدث أي عملية في مصر تشعر كأنهم مشاركين فيها، عبر الأخبار والفيديو والصور، وأي فرد إخواني يتعب حول العالم، تسلط عليه بي بي سي الضوء".

وفيما يتعلق باعتصام صحفيي الـ BBC في مصر، أكد الإعلامي أحمد موسى أن نقابة الصحفيين ستظل بجانب الزملاء في مصر حتى يحصلوا على حقوقهم كاملة، لافتاً إلى أن خالد البلشي، نقيب الصحفيين، وبعض أعضاء مجلس النقابة تضامنوا مع صحفيين مكتب الـ BBC في القاهرة.

نقابة الصحفيين بى بى سى اضراب صحفيين القاهرة خالد البلشي أحمد موسى

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