رفعت سيد أحمد لـ"الشاهد": تنظيم الإخوان الخاص قام باغتيالات بموافقة المرشد

قال الدكتور رفعت سيد أحمد، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، إن التنظيم الخاص لجماعة الإخوان الإرهابية الذي تم تدشينه خلال فترة الأربعينيات قام بأعمال عنف كثيرة بموافقة سياسية من إدارة مكتب الإرشاد آنذاك، لذا كانت الأحكام التي أصدرها الخازندار ضد تنظيم الجماعة كونه تنظيما يقوم بأعمال عنف من دوافع ليس أصلها الخلاف السياسي أو الاندفاع أو المجابهة بالفكر والإعلام، بل كانت تلك الأعمال من منطلق القتل العمدي.

جرائم الإخوان

أضاف رفعت، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية إكسترا نيوز، أنه تم قتل النقراشي باشا على أيدي هذا التنظيم بعدما أصدر قرارًا بحل جماعة الإخوان، فبدلاً من أن يلجأ التنظيم للقضاء قاموا بقتله واغتياله، لافتًا إلى أن هذا التنظيم ليس حزبًا، لكنه شكل سري للعمل في دولة، لهذا حل هذا التنظيم كان أمر حتمي، فالتنظيم غير خاضع لأي قانون من قوانين الوطن.

وأضاف أن إزاحة الآخر المختلف في الرأي بالقتل فكرة تم تأسيسها على أيدي جماعة الإخوان الإرهابية.

يذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

برنامج "الشاهد" يذاع على شاشة "إكسترا نيوز" وهو أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحريره حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كلا من البدري جلال ومحمد عاشور .