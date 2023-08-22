بريكس تتطلع للتوسع فى القمة على الرغم من الانقسامات بين الأعضاء الرئيسيين

من المقرر أن يجتمع زعماء الدول النامية التي تمثل ما يقرب من نصف سكان العالم، بما في ذلك الصين وروسيا في جنوب أفريقيا، في قمة رئيسية تهدف إلى تعزيز تحالفهم كقوة موازنة للغرب.

وقمة تجمع بريكس في جوهانسبرج ، التي تبدأ اليوم الثلاثاء ، سيستضيفها رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، ويجمع رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، وكذلك رئيسي الصين، شي جين بينغ، ورئيس البرازيل لويز إيناسيو لولا دا سيلفا.

كما سيحضر العشرات من قادة الدول الأخرى في أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط، ويأمل الكثيرون أن تتم دعوتهم للانضمام إلى الكتلة.

وسيمثل روسيا وزير خارجيتها ، سيرجي لافروف، بعد أن قرر فلاديمير بوتين عدم السفر إلى جوهانسبرج لتجنب إجبار جنوب أفريقيا على الاختيار بين الوفاء بالتزاماتها المتضاربة كمضيف للقمة وكعضو في المحكمة الجنائية الدولية.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا كان من شأنها أن تجبر جنوب أفريقيا نظريًا على اعتقاله، حيث سيحضر بوتين الآن بشكل افتراضي فقط.

وتشهد القمة أن تتخذ مجموعة بريكس، التي تمثل اقتصاداتها ربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي، منعطفًا مناهضًا للغرب بشكل واضح. وهذا يثير احتمالية قيام فاعل اقتصادي وسياسي جديد ومتجدد ضد الولايات المتحدة وحلفائها في الشؤون العالمية.

وسعى رامافوزا إلى طمأنة المراقبين المعنيين والمعارضين المحليين بأن جنوب أفريقيا: "لن تنجذب إلى صراع بين القوى العالمية" وأرادت تجنب عالم "يتزايد الاستقطاب في المعسكرات المتنافسة".

وستكون إحدى القضايا في القمة هي التحركات لتقويض هيمنة الدولار الأمريكي في المعاملات التجارية الدولية، وهو ما سيكون مفيدًا لروسيا في الوقت، الذي يعاني فيه اقتصادها من العقوبات المفروضة بعد غزوها الشامل لأوكرانيا العام الماضي.

وتتطلع الصين إلى بناء تحالف أوسع من الدول النامية لتوسيع نفوذ بكين وتعزيز جهودها للتنافس مع الولايات المتحدة على المسرح العالمي.

وقال السفير الصيني لدى جنوب أفريقيا، تشين شياودونغ، في مؤتمر صحفي عقد في بريتوريا الأسبوع الماضي: "لقد أصبح نظام الحكم العالمي التقليدي معطلًا، وفاقدًا ومفتقدًا في العمل"، مضيفًا أن مجموعة بريكس "أصبحت بشكل متزايد قوة قوية في الدفاع. العدالة الدولية".

لكن خطط التوسع الصينية والموقف السياسي الواضح الذي حددته بكين أثار غضب الهند، الدولة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في المجموعة.

قال البروفيسور هارش بانت، خبير العلاقات الدولية في مؤسسة أوبزرفر للأبحاث، وهي مؤسسة فكرية في دلهي: "تتطلع الهند إلى ضمان ألا تنجرف هذه المنصة إلى [كونها] منصة معادية للغرب بشكل علني، وهناك خطر من ذلك مع وجود أجندة معينة لكل من روسيا والصين.

وتابع: "الهند وعلى الأقل مودي ليس لديهم مصلحة في تشكيل سياسة الهند الخارجية في اتجاه معاد للغرب. تم تصميم بريكس كمنصة جغرافية اقتصادية لكنها تنجرف إلى دور جيوسياسي ومن غير المرجح أن تكون الهند مرتاحة لذلك ".

يقول مسؤولون في جنوب أفريقيا إن أكثر من 40 دولة أعربت عن اهتمامها بالانضمام إلى بريكس. يُعتقد أن ثلاثة وعشرين شخصًا قد طلبوا رسميًا قبولهم.

وقال أنيل سوكلال، سفير جنوب أفريقيا المتجول لآسيا وبريكس، إن أحد الأسباب التي جعلت البلدان تصطف للانضمام إلى المجموعة هو "عالم شديد الاستقطاب" زاد من استقطابه بسبب حرب أوكرانيا ، وأن الدول اضطرت للانحياز.