عوض تاج الدين يكشف حقائق صادمة عن متحور "إيريس" الجديد

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، إن فيروس كورونا ما زال موجودًا، لافتًا إلى أنه يوجد مع فيروس كورونا العديد من الفيروسات التنفسية التي تصيب الجهاز التنفسي، والتي نطلق عليها "أنفلونزا" أو "زكام" وهي أيضًا بها تحورات كثيرة جدًا.

وأضاف تاج الدين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث الأخبار" عبر فضائية extra news، أن متحور "إيريس" الجديد هو أحد متحورات كورونا، وهو في الأساس متحور من أكثر الأنواع انتشارًا وهو أوميكرون، لافتًا إلى أن النسب المئوية التي الذي ذكرتها بعض الدول عن انتشار هذا الفيروس تتحدث عن 17%- 27% من هذا النوع.

وأوضح أنه لا يوجد جديد حتى الآن، لافتاً إلى كورونا ينتج عنها متحورات نحن على علم بها جيدًا، وهي ظاهرة طبيعية تحدث مع كل الفيروسات التنفسية.

وأشار إلى أن المثير فيما يتعلق بالمتحور الجديد هو أن الشخص المصاب بالفيروس من الممكن أن يصيب عدد أكبر من الأشخاص، حيث إن كثيرا من المتحورات تصيب عدد أكبر من الأشخاص، حيث تعتبر المتحورات الجديدة بمثابة الفيروس الجديد الذي يتعامل مع الجهاز المناعي للبشر.