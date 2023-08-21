الإثنين 21 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عوض تاج الدين يكشف حقائق صادمة عن متحور "إيريس" الجديد

عوض تاج الدين
عوض تاج الدين

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، إن فيروس كورونا ما زال موجودًا، لافتًا إلى أنه يوجد مع فيروس كورونا العديد من الفيروسات التنفسية التي تصيب الجهاز التنفسي، والتي نطلق عليها "أنفلونزا" أو "زكام" وهي أيضًا بها تحورات كثيرة جدًا. 

وأضاف تاج الدين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث الأخبار" عبر فضائية extra news، أن  متحور "إيريس" الجديد هو أحد متحورات كورونا، وهو في الأساس متحور من أكثر الأنواع انتشارًا وهو أوميكرون، لافتًا إلى أن النسب المئوية التي الذي ذكرتها بعض الدول عن انتشار هذا الفيروس تتحدث عن 17%- 27% من هذا النوع. 

وأوضح أنه لا يوجد جديد حتى الآن، لافتاً إلى كورونا ينتج عنها متحورات نحن على علم بها جيدًا، وهي ظاهرة طبيعية تحدث مع كل الفيروسات التنفسية.

وأشار إلى أن المثير فيما يتعلق بالمتحور الجديد هو أن الشخص المصاب بالفيروس من الممكن أن يصيب عدد أكبر من الأشخاص، حيث إن كثيرا من المتحورات تصيب عدد أكبر من الأشخاص، حيث تعتبر المتحورات الجديدة بمثابة الفيروس الجديد الذي يتعامل مع الجهاز المناعي للبشر. 

فيروس كورونا كورونا متحور جديد متحور أيريس الدكتور محمد عوض تاج الدين

الأكثر قراءة

"عكاظ": رئيس اتحاد جدة فى لندن لحسم صفقة محمد صلاح

بث مباشر حفل الفنانة إليسا بمهرجان العلمين

موعد حفل محمد عدوية ومسلم ومحمود الليثي في مهرجان العلمين

«انتي مسحورة».. تأجيل محاكمة مدرس ومخرج بتهمة استدراج فتاة بمدينة نصر

خطة توطين صناعة النقل: 7 مصانع لعربات القطارات وأنظمة الإشارة

الجنايات تعاقب مزور الإجازات بالإسكندرية بالحبس والعزل من الوظيفة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

تحدى الجامعة العربية

إبراهيم داود

طه حسين بين المهنة والفن

منى رجب

آفاق جديدة لمستقبل الساحل الشمالى «الجميل»

وائل لطفي

مصر ومتلازمة الأخ الأكبر!

ماجد حبته

بيت التراث

الحسين عبدالرازق

نظرة لقانون البناء!

رشا عبدالمنعم

ويبقى المسرح.. قراءة فى الدورة 16 للمهرجان القومى للمسرح

محمود خليل

العيش فى «الغيبوبة»

صور

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

مولد السيدة العذراء بدير درنكة فى أسيوط (صور)

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

قتيلة ومُصاب.. تفاصيل إطلاق النار على سيارة إسرائيلية بالقرب من جبل الخليل

ليلة العمليات.. تفعيل القبة الحديدية لاعتراض طائرة دون طيار من غزة

مخاوف من عمليات انتقامية.. ماذا يجرى فى إسرائيل بعد عملية "حوارة"؟