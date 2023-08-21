"العجب في الهوى".. تعرف على موعد طرح أحدث أعمال أصالة الغنائية

انتهت النجمة السورية أصالة نصري الفترة الماضية من تسجيل عدد من الأعمال الغنائية الجديدة والمقرر طرحها للجمهور تباعا على طريقة الـ"سنجل".

وتطرح أصالة غدا الثلاثاء أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "العجب في الهوى" وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وتعاون النجمة أصالة في أغنية "العجب في الهوى" مع كل من الشاعر الغنائي الصامل‬، والملحن مُبهم، والموزع الموسيقي سيروس وتغني اصالة الأغنية باللهجة الخليجية.

آخر أعمال أصالة الغنائية

وطرحت أصالة الفترة الماضية فيديو كليب أغنية “الحب الأبدي” على طريقة الـ"ديو" بالتعاون مع النجم ماجد المهندس وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" ومختلف المنصات الغنائية.

وتعاونت أصالة مع ماجد المهندس في فيديو كليب أغنية “الحب الأبدي” والشاعر الغنائي فائق حسن زوج أصالة، والملحن محمود خيامي، والموزع الموسيقي للمايسترو مدحت خميس، ميكس وماستر جاسم محمد، والفيديو كليب من إخراج المخرج نهاد أوداباشي.