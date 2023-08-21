الإثنين 21 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"العجب في الهوى".. تعرف على موعد طرح أحدث أعمال أصالة الغنائية

أصالة
أصالة

انتهت النجمة السورية أصالة نصري الفترة الماضية من تسجيل عدد من الأعمال الغنائية الجديدة والمقرر طرحها للجمهور تباعا على طريقة الـ"سنجل".

وتطرح أصالة غدا الثلاثاء أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "العجب في الهوى" وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وتعاون النجمة أصالة في أغنية "العجب في الهوى" مع كل من الشاعر الغنائي الصامل‬، والملحن مُبهم، والموزع الموسيقي سيروس وتغني اصالة الأغنية باللهجة الخليجية.

آخر أعمال أصالة الغنائية

وطرحت أصالة الفترة الماضية فيديو كليب أغنية “الحب الأبدي” على طريقة الـ"ديو" بالتعاون مع النجم ماجد المهندس وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" ومختلف المنصات الغنائية.

وتعاونت أصالة مع ماجد المهندس في فيديو كليب أغنية “الحب الأبدي” والشاعر الغنائي فائق حسن زوج أصالة، والملحن محمود خيامي، والموزع الموسيقي للمايسترو مدحت خميس، ميكس وماستر جاسم محمد، والفيديو كليب من إخراج المخرج نهاد أوداباشي.

النجمة السورية أصالة نصري أصالة أصالة نصري العجب في الهوى يوتيوب الحب الأبدي

الأكثر قراءة

"عكاظ": رئيس اتحاد جدة فى لندن لحسم صفقة محمد صلاح

بث مباشر حفل الفنانة إليسا بمهرجان العلمين

موعد حفل محمد عدوية ومسلم ومحمود الليثي في مهرجان العلمين

«انتي مسحورة».. تأجيل محاكمة مدرس ومخرج بتهمة استدراج فتاة بمدينة نصر

خطة توطين صناعة النقل: 7 مصانع لعربات القطارات وأنظمة الإشارة

الجنايات تعاقب مزور الإجازات بالإسكندرية بالحبس والعزل من الوظيفة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

تحدى الجامعة العربية

إبراهيم داود

طه حسين بين المهنة والفن

منى رجب

آفاق جديدة لمستقبل الساحل الشمالى «الجميل»

وائل لطفي

مصر ومتلازمة الأخ الأكبر!

ماجد حبته

بيت التراث

الحسين عبدالرازق

نظرة لقانون البناء!

رشا عبدالمنعم

ويبقى المسرح.. قراءة فى الدورة 16 للمهرجان القومى للمسرح

محمود خليل

العيش فى «الغيبوبة»

صور

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

مولد السيدة العذراء بدير درنكة فى أسيوط (صور)

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

قتيلة ومُصاب.. تفاصيل إطلاق النار على سيارة إسرائيلية بالقرب من جبل الخليل

ليلة العمليات.. تفعيل القبة الحديدية لاعتراض طائرة دون طيار من غزة

مخاوف من عمليات انتقامية.. ماذا يجرى فى إسرائيل بعد عملية "حوارة"؟