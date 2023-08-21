اعرف حالة الطقس غدًا الثلاثاء وأماكن سقوط الأمطار في مصر

يتساءل الكثيرون عن حالة الطقس وأماكن سقوط الأمطار في مصر خلال ساعات اليوم والأيام المقبلة.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس غدًا الثلاثاء وحتى نهاية الأسبوع الجاري، موضحة الظواهر الجوية المتوقعة بمختلف المناطق حول الجمهورية حيث من المتوقع أن تشهد بعض الأماكن سقوط الأمطار في مصر وهي ما سنوضحها خلال هذا التقرير.

حالة الطقس غدا الثلاثاء

وتشهد حالة الطقس غدًا الثلاثاء وحتى يوم الأحد المقبل، طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون معتدل رطب ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تظهر السحب المنخفضة في الصباح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مما يساعد على تلطيف الأجواء وتنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بنسب الرطوبة العالية في الليل.

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أماكن سقوط الأمطار في مصر

وتشهد مناطق من جنوب سيناء ومناطق من أقصى جنوب البلاد في "حلايب - وشلاتين- أبوسمبل"، غدًا الثلاثاء، سقوط أمطار على فترات متقطعة وقد تكون رعدية أحيانًا، كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى جنوب البلاد.

ومن المتوقع استمرار سقوط الأمطار يوم الأربعاء، على مناطق من جنوب سيناء ومناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر في حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

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خبيرة أرصاد تكشف حالة الطقس خلال الفترة المقبلة وموعد انكسار الموجة الحارة



درجات الحرارة المتوقعة غدا