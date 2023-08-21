الغرفة التجارية: ارتفاع صادرات الملابس لـ2.516 مليار دولار خلال 2022

قالت سماح هيكل، عضو شعبة الملابس بالغرف التجارية، إن دعم القطاعات الصناعية و الإنتاجية بناءً علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم وتطوير القطاعات و خصوصا قطاع الملابس الجاهزه باعتبارها احدي ركائز الاقتصاد المصري و لدفع عجله الانتاج و الاستغلال الامثل للطاقات الانتاجية.

واضافت “هيكل” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن القطاع الخاص ساهم في زيادة الصادرات والحد من الواردات و تفعيل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في عمليه التبادل التجاري والتركيز علي الاسواق الافريقيه والعمل علي زيادة الصادرات المصرية لها و قرار تشغيل خطيين ملاحيين منتظمين يربطان مصر بدول شرق و جنوب افريقيا (دول الكوميسا) و دول غرب افريقيا من اجل دعم عمليه التبادل التجاري معها بعد قرار صائب يدعم الصادرات المصريه لتلك الدول ومن اجل تذليل كافه المعوقات من اجل زياده الصادرات و النفاذ الي الاسواق العربيه و الافريقية.

وأوضحت أن قطاع الملابس الجاهزه حقق نموًا كبيرًا في الصادرات المصرية لأول مرة في التاريخ نحو 2.516 مليار دولار لعام 2022 مقابل 2.63 مليار دولار عن عام 2021 و يستهدف القطاع زياده سنويه بنسبه من 20 الي 30% للعام الحالي 2023.