فى العلمين.. 65 مخرجًا ينافسون على الأفضل بمهرجان الدراما 2023

ينافس عدد كبير من مخرجي المسلسلات على جائزة أفضل مخرج في مهرجان القاهرة للدراما لعام 2023، في نسخته الثانية، والمقرر إقامته في مهرجان العلمين الجديدة، وذلك من خلال المسلسلات التي عرضت ضمن الماراثون الرمضاني لعام 2023.

ويشارك أكثر من 65 مخرجًا في التصويت الخاص بأفضل مخرج ضمن مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الثانية من عام 2023، ويرصد الدستور أسماء المخرجين في سياق السطور التالية.

من الأفضل في مهرجان الدراما

"معتز التوني، كريم الشناوي، محمد شاكر خضير، محمد سلامة، محمد سامي، عمر المهندس، علاء إسماعيل، أحمد الجند، كريم العدل، خالد الحلفاوى، خالد مرعي، عادل أديب، أحمد الجندى، مى ممدوح، مصطفى فكري، مروان عبدالمنعم، أحمد سمير فرج، حسن صالح، رءوف عبدالعزيز، أحمد حسن، أحمد خالد موسى، تامر نادى، خالد يوسف، عمرو صلاح، حسين المنباوي، سامح عبدالعزيز، الليث حجو، سامح عبدالعزيز، أحمد نادر جلال، أحمد حسن، محمد عبدالرحمن حماقي، محمد عبدالرحمن حماقي، معتز حسام، شادي عبدالسلام، روجينا بسالي، معتز حسام، حسين المنباوي، سدير مسعود، شادي يسري، محمد بكير، هاني كمال، نادين خان، محمد عبدالسلام، أحمد صالح، هادي علي، وائل إحسان، يحيى إسماعيل، عبدالعزيز حشاد، منال الصيفي، كريم مدحت، رءوف عبدالعزيز، أحمد خالد أمين، طارق رفعت، أمير رمسيس، أحمد عبدالحميد، شيرين عادل، محمد فاضل، محمود رشاد، ياسر سامى، مريم أبو عوف، إبرام نشأت، شادي الرملي، إسلام خيري، معتز التوني، إسماعيل فاروق، محمد العدل، أكرم فريد، تامر نادي".

مفاجآت مهرجان الدراما

المهرجان في نسخته الثانية، يشهد الكثير من المفاجآت التي ستجعله أكثر اختلافًا عن دورته السابقة، بعدما تم ترتيب العديد من الأمور الترفيهية التي تجعله واحدًا من المهرجانات الفنية المميزة خلال العام، خاصة أن رئيسه هو الفنان الكبير يحيى الفخراني، ولجان تحكيمية بها نجوم كبار مثل كريم عبدالعزيز وإلهام شاهين والسيناريست عبدالرحيم كمال والمخرج جمال عبدالحميد.