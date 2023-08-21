الإثنين 21 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

فى العلمين.. 65 مخرجًا ينافسون على الأفضل بمهرجان الدراما 2023

مهرجان الدراما 2023
مهرجان الدراما 2023

ينافس عدد كبير من مخرجي المسلسلات على جائزة أفضل مخرج في مهرجان القاهرة للدراما لعام 2023، في نسخته الثانية، والمقرر إقامته في مهرجان العلمين الجديدة، وذلك من خلال المسلسلات التي عرضت ضمن الماراثون الرمضاني لعام 2023.

ويشارك أكثر من 65 مخرجًا في التصويت الخاص بأفضل مخرج ضمن مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الثانية من عام 2023، ويرصد الدستور أسماء المخرجين في سياق السطور التالية.

 

من الأفضل في مهرجان الدراما

"معتز التوني، كريم الشناوي، محمد شاكر خضير، محمد سلامة، محمد سامي، عمر المهندس، علاء إسماعيل، أحمد الجند، كريم العدل، خالد الحلفاوى، خالد مرعي، عادل أديب، أحمد الجندى، مى ممدوح، مصطفى فكري، مروان عبدالمنعم، أحمد سمير فرج، حسن صالح، رءوف عبدالعزيز، أحمد حسن، أحمد خالد موسى، تامر نادى، خالد يوسف، عمرو صلاح، حسين المنباوي، سامح عبدالعزيز، الليث حجو، سامح عبدالعزيز، أحمد نادر جلال، أحمد حسن، محمد عبدالرحمن حماقي، محمد عبدالرحمن حماقي، معتز حسام، شادي عبدالسلام، روجينا بسالي، معتز حسام، حسين المنباوي، سدير مسعود، شادي يسري، محمد بكير، هاني كمال، نادين خان، محمد عبدالسلام، أحمد صالح، هادي علي، وائل إحسان، يحيى إسماعيل، عبدالعزيز حشاد، منال الصيفي، كريم مدحت، رءوف عبدالعزيز، أحمد خالد أمين، طارق رفعت، أمير رمسيس، أحمد عبدالحميد، شيرين عادل، محمد فاضل، محمود رشاد، ياسر سامى، مريم أبو عوف، إبرام نشأت، شادي الرملي، إسلام خيري، معتز التوني، إسماعيل فاروق، محمد العدل، أكرم فريد، تامر نادي".

 

مفاجآت مهرجان الدراما

المهرجان في نسخته الثانية، يشهد الكثير من المفاجآت التي ستجعله أكثر اختلافًا عن دورته السابقة، بعدما تم ترتيب العديد من الأمور الترفيهية التي تجعله واحدًا من المهرجانات الفنية المميزة خلال العام، خاصة أن رئيسه هو الفنان الكبير يحيى الفخراني، ولجان تحكيمية بها نجوم كبار مثل كريم عبدالعزيز وإلهام شاهين والسيناريست عبدالرحيم كمال والمخرج جمال عبدالحميد.

مهرجان الدراما الأفضل في مهرجان الدراما جائزة أفضل مخرج مهرجان القاهرة مهرجان الدراما 2023

الأكثر قراءة

إلغاء التحفظ على أموال رجل الأعمال صفوان ثابت

مصرع أخطر مروج للمخدرات وإصابة زميله فى الدقهلية

عفاف مصطفى لـ"الدستور": مسموح بالزيارة لأصدقاء الزعيم فقط

حي أول طنطا يعلن عودة اللقاء الجماهيري الإسبوعي غدًا

محافظ الغربية يلتقى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين

ضبط سجائر مسرطنة وأخرى غير معروضة للبيع فى حملة على مركز زفتى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

طه حسين بين المهنة والفن

منى رجب

آفاق جديدة لمستقبل الساحل الشمالى «الجميل»

وائل لطفي

مصر ومتلازمة الأخ الأكبر!

ماجد حبته

بيت التراث

الحسين عبدالرازق

نظرة لقانون البناء!

رشا عبدالمنعم

ويبقى المسرح.. قراءة فى الدورة 16 للمهرجان القومى للمسرح

محمود خليل

العيش فى «الغيبوبة»

وائل لطفي

انسف دماغك القديم

صور

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

مولد السيدة العذراء بدير درنكة فى أسيوط (صور)

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

قتيلة ومُصاب.. تفاصيل إطلاق النار على سيارة إسرائيلية بالقرب من جبل الخليل

ليلة العمليات.. تفعيل القبة الحديدية لاعتراض طائرة دون طيار من غزة

مخاوف من عمليات انتقامية.. ماذا يجرى فى إسرائيل بعد عملية "حوارة"؟