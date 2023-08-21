عزة مصطفى تناشد "حياة كريمة" لمساعدة رجل يحتاج جراحة تغيير مفصل

ناشدت الإعلامية عزة مصطفى، كل من مؤسسة حياة كريمة، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء إبراهيم أبو ليمون، لمساعدة أحمد عبدالله من المنوفية، الذي يحتاج لتغيير مفصل بالفخذ.

وقالت عبدالله، خلال التقرير الذي عرضته عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن المرض بدأ وعمره 12 سنة، كان يعاني من خشونة، لكن زاد التعب في آخر 6 شهور، ومحتاج تركيب مفصل فخذ.

وأضاف: "مبقتش أقدر أمشي والخشونة أثرت على العمود الفقري، أطالب المسئولين توفير مفصل وأعمل عملية في أسرع وقت، لأن حالتي تتدهور يوم عن يوم".