الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مستفيد من «حياة كريمة»: المبادرة أنقذتنا من خطر المساكن المتهالكة

حياة كريمة
حياة كريمة

جاءت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالخير لسكان القرى النائية والأكثر فقرًا بجميع محافظات الجمهورية، حيث عملت على تقديم الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها السكان في حياتهم اليومية، وجاءت في صورة تطوير البنية التحتية، وتوصيل خطوط الغاز الطبيعي للمنازل بعد ترميمها، كما عملت على توفير جميع المرافق داخل المنازل ، وذلك لأزالة العبء عن السكان الذي استمر معهم لسنوات طويلة.  

مخاوف قضت عليها المبادرة الرئاسية 

"سمير الشيخ" أحد أهالي كفر الطراينة بمركز أشمون في محافظة المنوفية، أكد أنه عاش لسنوات طويلة، خائفًا من انهيار مسكنه المتهالك، خاصًة مع تساقط بعض أجزائه وعدم قدرته على ترميم المسكن بسبب حالته المادية المتعثرة، قبل أن تتدخل المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” وتحقق حلمه وتساعده في التغلب على مخاوفه هو وأهالي القرية وتقوم بترميم المنازل المتهالكة.

وقال"سمير" في تصريحات لـ"الدستور"، إنه تقدم بطلب لترميم منزله  ضمن مبادرة " حياة كريمة"، وذكر أنه ظل يعمل طيلة حياته فى البيع والشراء بالسوق، حتى أصيب بجلطة أفقدته القدرة على الحركة، وبعدها تحملت زوجته، التى تعمل موظفة فى وزارة التربية والتعليم، أعباء المنزل المادية.

وأضاف أن منزله الذى يتكون من غرفتين فقط، أصبح فى حالة يرثى لها، وكل جدرانه مشروخة، والسقف مهدد بالسقوط، بعدما ألحقت الأمطار ضررًا بالغًا به وبسبب عدم ترميمه لسنوات بدأت أجزاء من المنزل في السقوط.

وأوضح أن مساندة الدولة للمواطنين فى ترميم منازلهم المتهالكة جعلتهم يشعرون بالأمان والاهتمام، موجهًا الشكر للقائمين على المبادرة بعدما قدموا الكثير من الخدمات للسكان وأزالوا خوف وأعباء كانت منذ سنوات مع السكان، كما وجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تلك المبادرة التي غيرت وجه الريف المصري وارتقت بالسكان في جميع المجالات.

حياة كريمه المبادرة ترميمها المنازل لأزالة العبء

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