الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بنت بمائة رجل.. جرار يدهس الطالبة عفت شهيدة لقمة العيش بالدقهلية

الطالبة عفت شهيدة
الطالبة عفت شهيدة لقمة العيش بالدقهلية

فتاة مكافحة تسعى للقمة عيش بالحلال، فاشترت توكتوك للعمل عليه في نطاق مركز إقامتها بمنطقة كفر سعد بمركز السنبلاوين في محافظة الدقهلية.

الفتاة كانت تخرج كل يوم، تقصد باب الكريم، باحثة عن رزقها لتكفي احتياجاتها من الرزق الحلال، وكانت تعمل ساعات كثيرة على مدار اليوم لتعود بعد يوم عمل شاق منهكة من شدة التعب لتغفو في الليل لتعاود العمل من جديد مع بداية الصباح.

شهيدة لقمة العيش خرجت كعادتها مع مطلع صباح اليوم، وقامت بتشغيل التكوتوك وخرجت، وأثناء  مرورها في الطريق الواصل بين مركز تمي الأمديد  والسنبلاوين فوجئت بجرار زراعي قطع عليها الطريق فاصطدم بها مما أدى لإصابتها إصابات بالغة أدت لوفاتها في الحال.

ماتت عفت شهيدة لقمة العيش ووفقا لأقوال أهالي قريتها أنها كانت طالبة وبنت بمائة رجل، وكانت خدومة وحينما تشاهد أحدا تقف لهن ولم يسمع أحد من أهالي قريتها أنها افتعلت مشكلة أثناء عملها مع أحد للخلاف على الأجرة.

شهد مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، حادث أليم حيث لقيت فتاة تعمل على توكتوك شهيدة لقمة العيش، مصرعها إثر تصادمها بجرار زراعي، مما أدى لإصابتها إصابات بالغة حيث لفظت أنفاسها الأخيرة.

اصطدام جرار شهيدة لقمة العيش أنفاسها الأخيرة حادث اصطدام ثلاجة المستشفى سائقة توك توك

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