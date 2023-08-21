الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"الكبير".. أحمد مكي ينافس على أفضل ممثل في مهرجان الدراما

الفنان أحمد مكي
الفنان أحمد مكي

ينافس الفنان أحمد مكي بشخصية الكبير على جائزة أفضل ممثل دور أول في مهرجان القاهرة للدراما لعام 2023، في نسخته الثانية، وذلك من خلال مسلسل "الكبير أوي7" المقرر إقامته في مهرجان العلمين الجديدة، الذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني لعام 2023.

أبطال مسلسل الكبير أوي 7

يشارك في "الكبير أوي 7" نخبة من نجوم الفن على رأسهم بطل العمل الفنان أحمد مكي الذي يجسد شخصية جوني والكبير وحزلقوم، والفنانة رحمة أحمد، التي تلعب شخصية مربوحة، وبيومي فؤاد طبيب الوحدة الصحية في قرية المزاريطة الذي يجسد شخصية الدكتور ربيع، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عزالدين، وإخراج أحمد الجندي.

مفاجآت مهرجان الدراما

المهرجان في نسخته الثانية، يشهد الكثير من المفاجآت التي ستجعله أكثر اختلافًا عن دورته السابقة، بعدما تم ترتيب العديد من الأمور الترفيهية التي تجعله واحدًا من المهرجانات الفنية المميزة خلال العام، خاصة أن رئيسه هو الفنان يحيى الفخراني، ولجان تحكيمية بها نجوم كبار مثل كريم عبدالعزيز وإلهام شاهين والسيناريست عبدالرحيم كمال والمخرج جمال عبدالحميد.

العلمين تستضيف احتفالية Starscrapers Awards

وتستعد مدينة العلمين لاستقبال النسخة الأولى من احتفالية Starscrapers Awards، والتى يستضيفها مهرجان القاهرة للدراما برئاسة الفنان الكبير يحيى الفحرانى فى دورته الثانية والاستثنائية يوم 24 أغسطس 2023، بـ North Square Mall، حيث تقام الدورة تحت عنوان "60 سنة دراما" يوم الخميس المقبل، وذلك في دورة استثنائية للاحتفال بمناسبة مرور 60 عاما على إنتاج وإذاعة أول عمل درامي مصري، وتأتى النسخة الثانية من المهرجان مع بعض الاختلافات عن الدورة الأولى التي أقيمت العام الماضى.

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