الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الإنتاج الحيوانى: تدريب 646 طالبًا من كليات الزراعة بمختلف أنحاء الجمهورية

ارشيفيه
ارشيفيه

نفذ معهد بحوث الإنتاج الحيواني التابع لمركز البحوث الزراعية، تدريبا صيفيا لعدد 646 طالبا من طلبة  كليات الزراعة المختلفة بالجامعات المصرية.

وحسب بيان للمعهد،  قال الدكتور محمد الشافعي مدير معهد الإنتاج الحيواني إن هذا التدريب تحت إشراف الدكتور أحمد عبد الخالق وكيل معهد الإنتاج الحيواني للإرشاد والتدريب والدكتورة همت عبد العال منسق الإرشاد والتدريب بالمعهد.

واضاف الشافعي أن هذا التدريب يتم  لطلبة أقسام الإنتاج الحيواني بكليات الزراعة المختلفة لجامعات القاهرة وقناة السويس وأسيوط والمنيا والفيوم وقسم البيئة لكلية الزراعة جامعة الأزهر بالقاهرة، وقسم البيوتكنولوجي لكلية الزراعة جامعة بنها وطلبة كلية العلوم جامعة حلوان قسم الكيمياء والميكروبيولوجي.
وأضاف الشافعي أنه تم وضع البرامج التدريبية للطلبة بما يتناسب مع تخصصاتهم بحيث يتم التدريب على مستوى الأقسام البحثية المختلفة بالمعهد وبالمعامل الخاصة بها، وقد افتتح التدريب الصيفي بقسم بحوث تربية الدواجن وبمعمل الفسيولوجي بالقسم، واستمر التدريب بأقسام تغذية الدواجن وقسم تربية الأرانب والرومي والطيور المائية وقسم استخدام المخلفات الزراعية وقسم البيوتكنولوجي وقسم تربية الجاموس وقسم تربية الأبقار وقسم تربية الأغنام والماعز وقسم كيمياء الألبان وقسم ميكروبيولوجي الألبان وتم التدريب العملي للطلبة بمصنع مكون الألبان بالمعهد.

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