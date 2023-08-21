محافظ بورسعيد: بدء أعمال تطوير حديقة الكروان بنطاق مساكن الجوهرة بحي الزهور

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن أنه استكمالًا لما شهدته محافظة بورسعيد من تطوير و رفع كفاءة الحدائق و الميادين العامة ضمن مبادرة حدائق بلا أسوار، والتي تعتبر من أفضل المبادرات الخدمية التي تم تنفيذها لخدمة أهالي المحافظة عامة وإظهار الشكل الجمالي والحضاري للمدينة الباسلة.

بدأت أعمال تطوير ورفع كفاءة حديقة الكروان بنطاق مساكن الجوهرة بحي الزهور، لتصبح لمسة جمالية وحضارية جديدة تزين حي الزهور، خاصة في ظل التطورات التي يشهدها حي الزهور مؤخرًا.

وأضاف المحافظ، بأن تطوير حديقة الكروان يشمل زيادة المسطحات الخضراء بالحديقة، وإزالة الأسوار، وإقامة مقاعد جديدة للمواطنين، وزيادة معدلات الإضاءة، مع الاهتمام بتوفير نظام لمتابعة النظافة والأمن بالحديقة، للحفاظ على ما يتم من تطوير.

وفي شأن آخر أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، عن قرب الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع محمد عبده الفاصل بين منطقتي بنك الاسكان وشباب الخريجين بالضواحي، والذي يشهد أعمال تطوير على درجة عالية من الكفاءة ضمن الخطة الموسعة لتطوير منظومة الطرق بحي الضواحي.

وأوضح محافظ بورسعيد أن شارع محمد عبده شهد أعمال تطوير على أعلى مستوى، حيث شملت أعمال التطوير إحلال أعمدة الإنارة العامة وتقليل مساحة الأرصفة لتوسعة الشارع، ورصف وأعمال أسفلت بالطريق، وزيادة المسطحات الخضراء.

كما شهدت أعمال التطوير إزالة كافة الإشغالات والتعديات والأكشاك المخالفة في محيط الشارع، وذلك للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي، ومنع التعدي على حرم الطريق، وزيادة نسبة الحدائق والمسطحات الخضراء على جانبي الطريق وذلك بالتنسيق بين حي الضواحي ومديرية الطرق والجهات المختصة بالعمل.

أعمال تطوير حديقة الكروان

أعمال تطوير حديقة الكروان

أعمال تطوير حديقة الكروان

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