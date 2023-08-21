قفزة فى الصادرات المصرية عبر 3 موانئ خلال 5 أشهر

شهدت 3 موانئ مصرية ارتفاعًا فى قيمة الصّادرات المصرية خلال شهري يناير ومايو من العام 2023، وذلك على الرّغم من تراجع القيمة الإجمالية للصادرات إلى نحو 18.1 مليار دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي، مقابل 24 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه.

جاء ميناء بورسعيد في المرتبة الأولى محقّقًا أعلى ارتفاع فى الصادرات المصرية عبر الموانئ، والتى ارتفعت قيمتها إلى نحو 881.8 مليون دولار خلال الفترة بين يناير ومايو من 2023، مقابل 783.2 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه بزيادة قدرها 98.5 مليون دولار.

وحلّ فى مرتبة لاحقة ميناء سفاجا بصادرات بلغت قيمتها 376.7 مليون دولار خلال شهري يناير ومايو من 2023، مقابل 315.8 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 60.8 مليون دولار، ثم ميناء العريش التى بلغت قيمة الصّادرات المصريّة عن طريقه نحو 368.3 مليون دولار خلال الفترة بين شهري يناير ومايو من العام الجاري، مقابل 354.6 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه بزيادة قدرها 13.6 مليون دولار.

بينما تراجعت الصّادرات عبر ميناء الإسكندرية إلى حدود 6.5 مليار دولار خلال الفترة بين شهري يناير ومايو 2023، مقابل 9.1 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه بانخفاض قدره 2.5 مليار دولار، كما انخفضت الصّادرات عبر ميناء السويس إلى حدود 2.9 مليار دولار خلال الفترة بين يناير ومايو 2023، مقابل 5.3 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه بانخفاض 268.6 مليون دولار.