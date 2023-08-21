مليونا مشاهدة.. تامر حسنى يتصدر ترند "يوتيوب" بـ"حوّا"

يواصل الفنان تامر حسني حصد المشاهدات بأحدث أعماله الغنائية التي تحمل اسم “حوّا ” التي طرحها منذ أيام على طريقة الفيديو كليب عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وحقق كليب "حوّا" نسبة مشاهدة وصلت إلى مليوني مشاهدة كما تصدر المركز الأول لترند موقع الفيديوهات “يوتيوب” وشارك في الفيديو كليب الفنانة أسيل عمران، والأغنية من كلمات وألحان تامر حسني وتوزيع موسيقي وميكس وماستر على فتح الله.

وتدور فكرة حوّا لتامر حسني الجديدة حول العديد من المواقف الكوميدية التي تجمع الرجل والمرأة، وحول كيفية فهم الرجل للمرأة.

تقول كلمات الأغنية: “اشتريت كتاب اسمه كيف تفهم حوا قولت هعرف منه إيه في دماغها جوا حوا في كل الجنسيات بجد تركيبة واحدة لو هنسمي في مسميات أحن حنينه جاحده حافظين مش فاهمين نفس الكلام و بيتردد بيتردد و إحنا عايشين مساكين بنجيب في هدايا و نسدد آه و نسدد و بعد ما كان نفسي في واحده تفهمني من غير ما أتكلم ما أتكلم بقيت أدعي ألاقي واحده تفهمني أصلاً و أنا بتكلم بتكلم في جوا دماغ حوا كذا حد ملاك .. شيطان والله تعبت لما تعاملها كده انت و حظك في اللي ساعتها بقى ماسك ال Shift وديتها مره للدكتور دكتور دقيقه و نبقى عندك سألها مالك ؟ قالتله مالي ! ما انت لو مهتم كنت عرفت لوحدك حافظين مش فاهمين نفس الكلام و بيتردد بيتردد و إحنا عايشين مساكين بنجيب في هدايا و نسدد آه و نسدد و بعد ما كان نفسي في واحده تفهمني من غير ما أتكلم ما أتكلم بقيت أدعي ألاقي واحده تفهمني أصلاً وأنا بتكلم بتكلم”.