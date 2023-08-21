الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية تجتمع لبحث توصيات ومخرجات "الحوار الوطنى"

اجتماع أحزاب الحركة
اجتماع أحزاب الحركة المدنية

اجتمعت أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية أمس الأحد، بمقر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.

وصرح فريد زهران، رئيس الحزب بأن الاجتماع تناول التوصيات والمخرجات التي تقدم بها مجلس أمناء الحوار الوطني وأقر الحضور بمطابقة بعضها لما تم التوافق عليها وأبدوا عددا من الملاحظات حول بعض الأمور الأخرى، سواء من حيث مدى مطابقتها للتوافق الذي تم أو من حيث ما إذا كانت خرجت من اللجان المصغرة المكلفة بالصياغة أو الإجراءات التي اتخذت لبناء التوافق نفسه وجار إعداد بيان يوضح هذه الملاحظات.

كما صرح "زهران" بأن أحزاب الحركة ستعقد اجتماعًا الأسبوع القادم، لوضع رؤية الحركة المدنية فيما يخص موقف الحركة من الانتخابات الرئاسية وسبل تطوير اداء الحركة 

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