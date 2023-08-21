"مروة عودة" تكشف تفاصيل فوزها بجائزة أفضل تصميم أزياء القومي للمسرح

كشفت الدكتورة مروة عودة مدرس بكلية الفنون الجميلة في جامعة المنصورة، تفاصيل فوزها بجائزة أفضل تصميم أزياء بالمهرجان القومي للمسرح في دورته السادس عشر، وهي الدورة التي تحمل إسم الفنان عادل إمام، وذلك عن عرض «سيدتي أنا».

وقالت «عودة»، في مداخلة هاتفية ببرنامج على القناة الأولى، إن سر نجاح العرض هو المخرج سامح رزق حيث يهتم بالتفاصيل ويركز فيها مهما كانت صغيرة، مشيرةً إلى أنها حصلت على 13 جائزة من قبل.

وتابعت:" أما هذه الجائزة فهي الرابعة عشرة، كما حصلت من قبل على جائزة الدولة للإبداع وجائزة الدولة التشجيعية، وفي عام 2022 حصلت على أفضل شخصية مسرحية شابة من المهرجان الدولي للمسرح الشبابي بمدينة شرم الشيخ"، لافتة : “نعمل في هذا المعرض منذ سنتين وتم تناوله بالأسلوب الكلاسيكي الخاص ببرنارد شو”.

وأضافت المخرج كان حريصا على أن يجعل العرض باللغة المصرية الدارجة، ودخل في هذا العرض مجموعة من الاستعراضات، وكانت تلك هي المساحة التي يمكنني العمل فيها، موضحة :"حاولنا عدم الدخول في مقارنة مع العمل الذي شارك فيه فؤاد المهندس وشويكار والعمل السينمائي لبرنارد شو، وعملنا على الاهتمام والتركيز في التفاصيل الخاصة بسنة 1900 وفي نفس الوقت نحافظ على شخصيتنا والأسلوب المصري".