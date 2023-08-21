الإثنين 21 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الري يلتقي منسق المياه العالمى بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID

الدكتور سويلم يلتقى
الدكتور سويلم يلتقى منسق المياه العالمي

على هامش مشاركة فى "الأسبوع العالمى للمياه" فى ستوكهولم، التقى الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، السيدة نانسي إسليك، منسق المياه العالمي بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID .

وخلال اللقاء أكد الدكتور سويلم حرص مصر خلال فترة رئاستها الحالية لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) تعزيز التعاون مع كل الدول الإفريقية لتعبئة التمويل اللازم لتعزيز القدرات التقنية والبنية التحتية الإفريقية وتوفير الحلول المبتكرة لتحديات المياه التي تواجه القارة الإفريقية، وذلك بالتعاون مع شركاء التنمية، خاصة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وأشار الدكتور سويلم إلي أهمية التنسيق المشترك بين وزارة الموارد المائية والرى والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتوفير برامج تدريبية ومنح ماجستير ودكتوراه للمهندسين والباحثين بالوزارة والمركز القومى لبحوث المياه.

وأعرب الدكتور سويلم عن رغبته في تعزيز التعاون بين الوزارة والوكالة في مجالات (تأهيل الترع باستخدام تقنيات صديقة للبيئة وقائمة على الطبيعة - تقييم وصيانة المنشآت المائية - تأهيل محطات الرفع لزيادة الكفاءة وتقليل لاستهلاك الطاقة - تحلية المياه لإنتاج الغذاء – التحول لنظم الرى الحديث - دراسة تأثير ارتفاع مستوى سطح البحر على خزانات المياه الجوفية بشمال الدلتا - حماية الشواطئ باستخدام الحلول القائمة على الطبيعة).

وتوجه الدكتور سويلم بالدعوة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للمشاركة في فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه الذي سيعقد خلال الفترة من ٢٩ أكتوبر إلى ٢ نوفمبر ٢٠٢٣ تحت شعار "العمل على التكيف مع المياه من أجل الاستدامة".
 

الأسبوع العالمى للمياه الأسبوع العالمى الأمريكية للتنمية الدولية التنسيق المشترك البنية التحت

الأكثر قراءة

حكم جديد بحبس مرتضى منصور 6 أشهر

أولياء أمور لاعبى الدورى الأمريكى يشتكون ميسى

مرتكب مذبحة الوراق يمثل جريمته وسط حراسة مشددة

"يسلم نفسه أو يتقبض عليه".. مصدر: الحكم بحبس مرتضى منصور واجب النفاذ

زاهى حواس: مصر ستفتتح قريبًا أضخم مشروع أثرى فى القرن الـ21

موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 لطلاب الثانوية العامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

ويبقى المسرح.. قراءة فى الدورة 16 للمهرجان القومى للمسرح

محمود خليل

العيش فى «الغيبوبة»

وائل لطفي

انسف دماغك القديم

محمد العسيري

إيزيس تستعيد غناءها فى ليالى العلمين

ماجد حبته

مسابقة الـ22 الرقمية

لواء.حمدى البطران

يحدث الآن

د.أحمد الخميسى

الأغنية تدخل إلى الشماتة والعبودية

وائل لطفي

مصر الواقعية

صور

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

مولد السيدة العذراء بدير درنكة فى أسيوط (صور)

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

قتيلة ومُصاب.. تفاصيل إطلاق النار على سيارة إسرائيلية بالقرب من جبل الخليل

ليلة العمليات.. تفعيل القبة الحديدية لاعتراض طائرة دون طيار من غزة

مخاوف من عمليات انتقامية.. ماذا يجرى فى إسرائيل بعد عملية "حوارة"؟