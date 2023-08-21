وزير الري يلتقي منسق المياه العالمى بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID

على هامش مشاركة فى "الأسبوع العالمى للمياه" فى ستوكهولم، التقى الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، السيدة نانسي إسليك، منسق المياه العالمي بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID .



وخلال اللقاء أكد الدكتور سويلم حرص مصر خلال فترة رئاستها الحالية لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) تعزيز التعاون مع كل الدول الإفريقية لتعبئة التمويل اللازم لتعزيز القدرات التقنية والبنية التحتية الإفريقية وتوفير الحلول المبتكرة لتحديات المياه التي تواجه القارة الإفريقية، وذلك بالتعاون مع شركاء التنمية، خاصة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وأشار الدكتور سويلم إلي أهمية التنسيق المشترك بين وزارة الموارد المائية والرى والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتوفير برامج تدريبية ومنح ماجستير ودكتوراه للمهندسين والباحثين بالوزارة والمركز القومى لبحوث المياه.

وأعرب الدكتور سويلم عن رغبته في تعزيز التعاون بين الوزارة والوكالة في مجالات (تأهيل الترع باستخدام تقنيات صديقة للبيئة وقائمة على الطبيعة - تقييم وصيانة المنشآت المائية - تأهيل محطات الرفع لزيادة الكفاءة وتقليل لاستهلاك الطاقة - تحلية المياه لإنتاج الغذاء – التحول لنظم الرى الحديث - دراسة تأثير ارتفاع مستوى سطح البحر على خزانات المياه الجوفية بشمال الدلتا - حماية الشواطئ باستخدام الحلول القائمة على الطبيعة).

وتوجه الدكتور سويلم بالدعوة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للمشاركة في فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه الذي سيعقد خلال الفترة من ٢٩ أكتوبر إلى ٢ نوفمبر ٢٠٢٣ تحت شعار "العمل على التكيف مع المياه من أجل الاستدامة".

