الأهلى يعلن تجديد عقد كولر عقب عودته من سويسرا

يصل مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، القاهرة، فجر غد الثلاثاء، قادما من سويسرا، بعد انتهاء الإجازة السنوية التي حصل عليها عقب مباراة المصري في دور الـ٨ لبطولة كأس مصر، التي أقيمت يوم ٣ أغسطس الجاري.

ويتابع كولر، خلال فترة الإجازة، الترتيبات الخاصة بمعسكر الفريق في النمسا المقرر له خلال الفترة من ٢٨ أغسطس الجاري حتى يوم ٦ سبتمبر المقبل.

وحدد الجهاز الطبي يومي ٢٤ و٢٥ أغسطس الجاري موعدا لإجراء الفحوصات والقياسات الطبية الخاصة باللاعبين؛ استعدادا للموسم الجديد.

كانت إدارة الأهلى قد توصلت لاتفاق نهائى لتمديد تعاقد السويسرى مارسيل كولر لمدة موسمين، بالإضافة إلى الموسم المتبقي في عقده مع النادي ليستمر مع الفريق 3 مواسم.

وأنهى محمود الخطيب، رئيس النادى، المفوض بالإشراف على قطاع الكرة، اتفاقه مع كولر على تمديد تعاقده، الذى ينتهى الموسم المقبل لموسمين آخرين خلال الاتصالات الأخيرة.

ومن المقرر توقيع العقود بشكل رسمى عقب عودة كولر من بلاده الثلاثاء للقاهرة لحضور الحفل الكبير الذى سيقيمه النادى لتكريم الفرق الرياضية الفائزة ببطولات الموسم المنقضى، على رأسها فريق الكرة.

وتنطلق فترة إعداد الفريق الأحمر ببرنامج قياسات بدنية وكشف طبى لكل اللاعبين، ويتدرب الفريق أيام 25 و26 و27 أغسطس قبل أن تغادر البعثة يوم 28 إلى النمسا برئاسة خالد بيبو مدير الكرة بناء على رؤية محمود الخطيب رئيس النادى، حيث يخوض خلالها مباراتين وديتين.

وكان مسئولو نادي الأهلي أرسلوا خطابًا إلى اتحاد كرة القدم يطلبون فيه الاستفسار عن موعد ومكان بطولة السوبر المصري التي تقام سنويًا من مباراة واحدة بين بطلي الدوري والكأس.

وزاد الأهلي في استفساره عن لائحة البطولة والحقوق التسويقية والجوائز المالية الخاصة بها، وعما إذا كانت هناك تعديلات جديدة قد طرأت على نظام البطولة المعمول به في المواسم الماضية.

جاء ذلك لتوفير كافة المعطيات اللازمة للجهاز الفني للأهلي حتى يقوم بالترتيبات الإدارية والفنية وفق مشاركات الفريق المقررة في الموسم الجديد محليًا وقاريًا.