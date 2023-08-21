سفيان رجب: أزمة نقص الخبز بتونس مست حقوق الشعب والأمن الغذائي (فيديو)

قال سفيان رجب، رئيس تحرير جريدة الصباح التونسية، إن أزمة نقص الخبز بتونس طالت، خاصة أنها مست حقوق الشعب والأمن الغذائي التونسي، لافتًا إلى أن تونس من أكبر المستهلكين في العالم للخبز والعجائن بصفة عامة، ولكن منذ عدة أشهر أصبح يعيش أزمة خبز، وأزمة غذاء.

وأضاف "رجب"، خلال لقائه عبر زووم على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الاثنين، أن الطوابير أصبحت طويلة للحصول على الخبز، وهذا سبب أزمة اجتماعية أكثر منها اقتصادية، معقبًا: "حدث تدخل من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد أكثر من مرة ولكن دون فائدة".

- غلق بعض المخابز التي تستخدم الدقيق المدعم لأغراض في غير مكانها

وأوضح رئيس تحرير جريدة الصباح، أنه تم غلق بعض المخابز التي تستخدم الدقيق المدعم لأغراض في غير مكانها، وإيقاف المحتكرين، ولكن المشكلة ما زالت قائمة، بجانب إشكالية الحرب الروسية الأوكرانية، مردفًا: "نحن نعرف جيدًا أن تونس تستورد تقريبًا 100% من حاجتها للقمح".