القباج: إطلاق مشروعات تمكين اقتصادى بشمال سيناء بـ80 مليون جنيه

أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، عن إطلاق مشروعات تمكين اقتصادي ومشروعات تنموية في عدة محافظات ستبدأ بمحافظة شمال سيناء بقيمة 80 مليون ستبدأ في 31 أغسطس الجاري، التي تختص بأهالي منطقة الشيخ زويد والمخل والحسنة، وذلك يأتي في إطار جهود الدولة لتنمية وإعمار سيناء وتمكين أهلها.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لها بديوان عام الوزارة منذ قليل، لإطلاق حملة رحلة الـ«1000 كيلو»، والتي تقام تحت شعار «اسبقي بخطوة» بعدد من المحافظات المختلفة، والتي تهدف إلى التوعية، والتدريب، والتمكين الاقتصادي للمرأة المصرية، حيث من المقرر أن تقوم التضامن الاجتماعي، بالمرور على المحافظات للكشف المبكر والتوعية والتدريب للرائدات الاجتماعيات على الصحة الإنجابية وطرق استخدام وسائل منع الحمل، وأيضًا طرق الوقاية والكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم والسرطانات المختلفة مثل: الثدي وعنق الرحم والرئة والقولون، من خلال تعزيز الوعي الطبي لديهن، وذلك بهدف تعزيز التوعية للسيدات في مختلف محافظات الصعيد.