بعد الخيانة.. كيف تتصرف مع الشريك وكيف تواجه المستقبل؟

بعض الأشياء نظل نقول أنها لن تحدث لنا أبدا أو لا يمكن أن نقوم بها في الحياة ولكنها تحدث في نهاية الأمر ونقوم بها، على غير المتوقع، ولكن وقتها لا نكون على القدر الكافي من الاستعداد، من ضمن تلك الأشياء الخيانة العاطفية، ولهذا جمعت لكم الدستور آراء المتخصصين حول الخيانة وكيفية التعامل معها، خاصة وأنها قد تفطر القلب وتفقد التوازن لفترة.



إذا تعرضت للخيانة من قبل ، فأنت تعلم أنه أحد أسوأ المشاعر في العالم، ولكن هل تعرف ما هو شعور الشخص الذي يخونك؟ ولكن دعونا نتفق أن الأمر ليس مقتصرا على جنسا واحدا، فكلا الرجال والنساء يخونون.

تقول دكتور كلوي كارمايكل الحاصلة على الدكتوراه ، والتي تعمل كطبيب نفسي وتقيم بمدينة نيو يورك أن المضي قدما في العلاقات بعد الخيانة ليس بالأمر السهل، ولكن الخيانة في ذاتها ليست حكم الإعدام على العلاقات.

اكتشف لماذا خنت شريكك:

تقول الدكتورة “كلوي” أنه من المهم أن نعرف ونعي الدافع وراء الخيانة، لأن هذا الإدراك قد يكون مفتاح معرفة الخطوات التالية في العلاقة.

ورأت أن النساء -في كثير من الأحيان- يخنن لأنهن يبحثن عن أشياء لم يحصلن عليها في حياتهم مع أزواجهن، وتلك الطريقة السلبية هي وسيلتهن للتفريغ عن هذا الغضب.

وأكدت أن الخيانة ليست الحل لعدم توافقك مع شريك حياتك أو عدم رضاك عن الحياة.



ولكن إذا كنت تشعر أنك يمكن أن تكون مخلصًا لشريكك إذا كانت هناك تغييرات في علاقتك (مثل إذا كنت قد مارستم المزيد من النشاطات، أو تلقيت مزيدًا من الاهتمام، أو عدت إلى مكان في علاقتك عندما كنت في السابق راضيًا) ، فهذا شيء من المحتمل أن يكون شريكك قادرًا على تفهمه وقد يستحق العمل عليه.



قرر إذا كنت ستبوح بخيانتك أو لا:

لا تشغل بالك بما يُقال في هذا المضمار، لأنه لا توجد قاعدة صارمة وسريعة للاعتراف بخيانتك وينفع إستخدامها لكل البشر، فمثلا إذا كان هذا الخطأ حدث مرة واحدة فقط وليس بسبب سلوك متكرر مثل النقطة السابقة ولا يمكن لشريكك أن يعرفه أبدا كليلة قضيتها في أحد البلاد البعيدة عن طريق الخطأ وتعلم بشكل يقيني أنك لن تكرره -لا أقصد هنا ما تطمح إليه، أقصد ما تدركه فعلا- فلا داع لإخبار شريكك.

ولكن يجب أن تتحدث إلى طبيب نفسي لمعالجة آثار هذه الخيانة عليك، لأن الخيانة تضر فاعلها كذلك.

إذا كنت تريد أن تخبر شريكك يمكن أن يخفف بعض الشعور بالذنب، أو إذا قمت بالخيانة بسبب مشكلة في العلاقة وتريد المضي قدمًا معًا، فيجب عليك إجراء محادثة حول هذا الموضوع، لأن شريك إن بقى جاهلا بأسباب خيانتك ستكرر الفعلة مرارا وتكرارا وهذا ليس بفعل صحي مطلقا.



إذا قررت البوح.. فهناك طريقة صحيحة له:

اختر مكانًا خاصًا حيث يمكنك التحدث، وقل ، "أريد أن أخبرك بشيء يصعب علي قوله حقًا ، وأنا أشعر بالخجل والأسف بشكل لا يصدق لما قمت به" كما تقول الدكتورة كلوي.

"تحمل مسؤولية الخطأ وأكد على ما تخطط للقيام به لبناء الثقة والتأكد من عدم حدوث ذلك مرة أخرى".)