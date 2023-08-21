تامر حسني يتصدر تريند يوتيوب بكليب "حوا" (فيديو)

تصدر النجم تامر حسني تريند موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" لليوم الثالث على التوالي، عقب طرحه أغنيته الجديدة بعنوان "حوا"، وتشاركه فيها بالتمثيل الفنانة أسيل عمران، وبلغ عدد مشاهدات الأغنية ما يقارب 2 مليون مشاهدة.

الأغنية من كلمات الفنان تامر حسني، وتوزيع وماستر علي فتح الله، وتعاون فيها مع الفنانة السعودية أسيل عمران للمرة الثانية بعد نجاح كليب "ناسيني ليه" الذي عُرض في عام 2019.

تدور فكرة أغنية "حوا" حول محاولة الرجل فهم المرأة في إطار كوميدي، ويظهر تامر حسني في الكليب محتارًا من تصرفات زوجته أسيل عمران.

وتفاعل الجمهور مع الأغنية وأبدوا حبهم لها، خاصةً أنها انتشرت بشكل واسع على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي. وكشف "تامر" هذا الأمر في بداية الفيديو كليب، قائلاً: "مستوحاة من السوشيال ميديا".

المركز التاسع عالميًا

واحتفل تامر حسني، مؤخرًا بتصدر أغنيته الجديدة "حوا" المركز التاسع عالميًا في الاستماع، وذلك بعد طرحها بساعات قليلة، موثقًا ذلك عبر موقع "إنستجرام"، قائلًا: "الفنان تامر حسني يحتل المركز التاسع عالميًا بعد 20 ساعة من إصدار أغنية حوا، من ألبوم هرمون السعادة".