مشاهد خارجه وجنون العظمه.. أسرار جديدة عن انفصال بريتني سبيرز وسام أصغري

أثارت مغنية البوب الأمريكية بريتني سبيرز الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الدولية، باحتفالها الغريب الذي أقامته عقب انفصالها عن زوجها الموديل الإيراني سام أصغري، حيث أكد المقربون من الثنائي أن أصغري سأم سلوك بريتني الغريب وغضبها المتكرر وإصابتها بجنون العظمه.

كواليس غريبة لحفل الطلاق

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فقد أقامت بريتني سبيرز الفائزة بجائزة جرامي حفلة طلاق جامحة بدعوة ستة من أصدقائها الذكور المفضلين إلى منزل صديقتها ليلة السبت حيث لعق أحدهم ساقها وهي تبتسم.

وتابعت أن نجمة البوب التي تبلغ من العمر 41 عامًا، نشرت عبر حسابها الرسمي على تطبيق إنستجرام عدة مقاطع فيديو لها أثناء الحفل، إلا أنها أثارت استياء متابعيها، حيث تضمن أحدهم محاولة لعق أحد أصدقائها لساقها، وآخر وأصدقائها الخمس الرجال يحملونها وهم شبه عرايا بجوار حمام السباحة، وكانت تصرخ "حسنًا رائع".

وأضافت الصحيفة أنه يبدو أن الصدمة التي تعرضت لها بريتنيجراء طلب زوجها السابق سام أصغري الطلاق منها، قد دفعتها للعودة إلى فعل بعض الأمور الخارجة عن الطبيعة.

وتابعت أن بريتني ظهرت في بعض الصور شبه عارية في مقاطع فيديو شاركتها مع بعض أصدقائها مساء أمس الأحد.

وأشارت الصحيفة إلى أن احتفالات بريتني الغريبة بطلاقها تأتي عقب ظهورها الأول بدون خاتم زواج وقد بدت على وجهها علامات الحزن، حيث أعلن سام أصغري البالغ من العمر 29 عامًا زوج سبيرز تقديمه طلب للطلاق منها يوم الخميس الماضي بعد 14 شهرًا فقط من زواجهم، وتقدم بطلب الطلاق الشهر الماضي.

أسرار انفصال بريتني سبيرز

وأوضحت الصحيفة أن بعض المقربين من الثنائي، أكدوا أن سام قرر الانفصال عن بريتني بسبب سلوكها الغريب ومزاجها المتقلب والذي زاد خلال الفترة الأخيرة، حيث قال مصدر إنها تصرخ في الموظفين والمساعدين أثناء تقديم مطالب سخيفة.

وتابعت أن بريتني كسرت صمتها واعترفت للمقربين بأنها مصدومة من قرار سام السريع بالانفصال عنها وإنهاء الزواج وأنها لا تستطيع تحمل هذا الألم الكبير.

وقال مصدر مقرب من بريتني: "سلوك بريتني أصبح مقلقًا والجميع قلقون عليها، ومن تدهور حالتها النفسية، فهي تتصرف الآن بشكل غير طبيعي وتمر بفترة ضعف وحزن كبيرة، حيث كان سام يتحمل الكثير وحاول مساعدتها كثيرًا ولكن يبدو أن الأمور خرجت عن السيطرة ومن المحزن انفصالهم في هذا الوقت".

بينما أكد مصدر مقرب من الزوجين: "سام لم يعد يحتمل غضب بريتني المتكرر، فقد كانت ترمي السكاكين على جدران المنزل، فهي مصابة بجنون العظمى، وتعتقد دائمًا أن ثمة شخص يلاحقها وكانت تخفي السكاكين في جميع أركان المنزل وفجأة تلقيها على الجدران في نوبات الغضب".