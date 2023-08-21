طهران: التعاون بين إيران وبريكس يحقق منفعة متبادلة

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، على أهمية عضويتها في مجموعة بريكس، مشيرة إلى أن ذلك يحقق منفعة مشتركة، وذلك وفقا لما أعلنه ناصر كنعاني، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، خلال مؤتمر صحفي.

وشدد "كنعاني" علي أن سعي إيران للحصول على عضوية مجموعة بريكس يعتبر أمرا مهما بالنسبة لها.

ولفت كنعاني، إلى أن تعزيز التعاون بين إيران وبريكس يحقق منفعة متبادلة، وأن مجموعة بريكس تحظى بمكانة خاصة في العالم اقتصاد ناشئ، وفقا لوكالة مهر الإيرانية للأنباء.

أكد متحدث الخارجية الإيرانية أن بلاده تتمتع بتعاون جيد مع جميع أعضاء المجموعة في المجالات الاقتصادية والتجارية، وهي واحدة من الدول القليلة التي تتمتع بهذا التعاون، علي حد قوله.

الخارجية الصينى: حضور طهران اجتماع مبادرة الحزام والطريق يحظى بأهمية

وأمس الأحد، صرح وزير الخارجية الصيني وانغ يي، بأن حضور طهران اجتماع مبادرة الحزام والطريق المقبلة يحظى بأهمية، باعتبار إيران من الأعضاء الأساسيين في هذه المجموعة.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا، بأنه جرى اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الصيني وانغ يي ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، حيث استعرضا آخر المستجدات على الساحتين الثنائية والدولية.