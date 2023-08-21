الإثنين 21 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

وزيرا خارجية المغرب والهند يبحثان علاقة المملكة مع مجموعة "بريكس"

وزير الخارجية المغربي
وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة

بحث وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، ونظيره الهندي سوبرامانيام جيشانكار، القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة علاقات المملكة مع مجموعة "بريكس".

وأشاد الطرفان، بحسب بيان لوزارة الخارجية المغربية، بتميز العلاقات الثنائية، كما أشار الوزيران إلى المستوى الرفيع الذي بلغته الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وبحسب البيان، فقد استعرض الطرفان الفرص والآليات الرامية إلى الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى أكثر طموحا.

وأضاف أن الوزيرين "تباحثا أيضا بشكل معمق حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما علاقات المملكة مع مجموعة "بريكس".

والسبت، نفى المغرب، تقدمه بطلب رسمي للانضمام إلى مجموعة "بريكس"، وذلك بعد إعلان وزارة خارجية جنوب إفريقيا، في 7 أغسطس الجاري، أن ما يقرب من 20 دولة قدمت طلبات رسمية للانضمام إلى الكتلة (بريكس)"، من بينها المغرب.

ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن مسؤول في وزارة الخارجية (لم تسمه) قوله إن الأمر "لا يتعلق بمبادرة من (بريكس) أو الاتحاد الإفريقي، وإنما بمبادرة صادرة عن جنوب إفريقيا بصفتها الوطنية".
وأضاف أن جنوب إفريقيا "أبدت دائما عدوانية مطلقة تجاه المملكة، واتخذت بطريقة ممنهجة مواقف سلبية بخصوص قضية الصحراء المغربية".

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