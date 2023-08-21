"حياة كريمة" تطلق مبادرة "خُطى" لتوفير 1000 كرسى متحرك لذوى الهمم

أطلقت مؤسسة "حياة كريمة" فعاليات مبادرة "خُطى" التي تستهدف ذوي الهمم بشأن توفير بعض المساعدات من كراسي متحركة عادية وكهربية، ويأتي هذا بالتزامن مع اليوم العالمي للعمل الإنساني.

وتم إطلاق المبادرة بمركز شبين الكوم، حيث أقيم احتفال داخل استاد جامعة المنوفية، وذلك بالتنسيق مع المحافظة وجامعة المنوفية، وشارك بالحفل العديد من طلبة جامعة المنوفية.

وجار تسليم عدد ٥١ كرسيا متحركا للحالات المستحقة الواردة من المؤسسة، كما سيتم على هامش هذه المبادرة توزيع عدد ٢٠٠٠ صندوق مواد غذائية لدعم الأسر الأكثر احتياجا داخل مركز شبين الكوم وذلك خلال اليوم التالي للاحتفال.

وسيتم البدء بفعاليات المبادرة في 3 محافظات (المنوفية - سوهاج - الأقصر) كمرحلة أولى ويأتي تباعا باقي المحافظات، على أن تكون أولى المحافظات التي تعقد فعاليات المبادرة بها محافظة المنوفية.

وتهدف المبادرة لتوفير 1000 كرسي متحرك لذوي الإعاقات الحركية على مدار 4 أشهر، بالإضافة إلى توزيع المواد الغذائية على ذوي الهمم خلال الفعالية، على أن تعقد الفعالية بمحافظة الأقصر يوم 22 أغسطس ويتبعها يوم 24 أغسطس بمحافظة سوهاج، وذلك إسهاما من المؤسسة ليتمكن ذوي الهمم من سهولة الحركة ومواصلة حياتهم بشكل طبيعي وأسهل.

يأتي هذا حرصاً من مؤسسة «حياة كريمة» على توفير الدعم للمواطن المصري البسيط والأكثر احتياجا، وتولي اهتماما كبيرا لذوي الهمم، ودعمهم بشتى الطرق، وفي سبيل لا تدخر المؤسسة مجهوداً لإطلاق العديد من المبادرات، التي تهدف من خلالها إلى دعم الأولى بالرعاية من ذوي الهمم.