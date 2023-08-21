الإثنين 21 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"حياة كريمة" تطلق مبادرة "خُطى" لتوفير 1000 كرسى متحرك لذوى الهمم

حياة كريمة
حياة كريمة

أطلقت مؤسسة "حياة كريمة" فعاليات مبادرة "خُطى" التي تستهدف ذوي الهمم بشأن توفير بعض المساعدات من كراسي متحركة عادية وكهربية، ويأتي هذا بالتزامن مع اليوم العالمي للعمل الإنساني.

وتم إطلاق المبادرة بمركز شبين الكوم، حيث أقيم احتفال داخل استاد جامعة المنوفية، وذلك بالتنسيق مع المحافظة وجامعة المنوفية، وشارك بالحفل العديد من طلبة جامعة المنوفية.

وجار تسليم عدد ٥١ كرسيا متحركا للحالات المستحقة الواردة من المؤسسة، كما سيتم على هامش هذه المبادرة توزيع عدد ٢٠٠٠ صندوق مواد غذائية لدعم الأسر الأكثر احتياجا داخل مركز شبين الكوم وذلك خلال اليوم التالي للاحتفال.

وسيتم البدء بفعاليات المبادرة في 3 محافظات (المنوفية - سوهاج - الأقصر) كمرحلة أولى ويأتي تباعا باقي المحافظات، على أن تكون أولى المحافظات التي تعقد فعاليات المبادرة بها محافظة المنوفية.

وتهدف المبادرة لتوفير 1000 كرسي متحرك لذوي الإعاقات الحركية على مدار 4 أشهر، بالإضافة إلى توزيع المواد الغذائية على ذوي الهمم خلال الفعالية، على أن تعقد الفعالية بمحافظة الأقصر يوم 22 أغسطس ويتبعها يوم 24 أغسطس بمحافظة سوهاج، وذلك إسهاما من المؤسسة ليتمكن ذوي الهمم من سهولة الحركة ومواصلة حياتهم بشكل طبيعي وأسهل.

يأتي هذا حرصاً من مؤسسة «حياة كريمة» على توفير الدعم للمواطن المصري البسيط والأكثر احتياجا، وتولي اهتماما كبيرا لذوي الهمم، ودعمهم بشتى الطرق، وفي سبيل لا تدخر المؤسسة مجهوداً لإطلاق العديد من المبادرات، التي تهدف من خلالها إلى دعم الأولى بالرعاية من ذوي الهمم.

حياة كريمه خطى مصر الرئيس السيسي المنوفية

الأكثر قراءة

" موجة الحر انتهت".. "الأرصاد" تكشف تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية

أسعار طبق البيض اليوم الأثنين 21 أغسطس في بورصة الدواجن

البتلو بـ290 جنيهًا.. أسعار اللحوم الحمراء اليوم فى الأسواق

الحكومة تنفى وضع إجراءات جديدة لدخول مصر تمنع وافدين من الحصول على تأشيرة

تحرك برلمانى عاجل لمواجهة "شاومينج الغش" بالثانوية العامة

"التعليم": ضبط حالتى غش إلكترونى في لجان امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

ويبقى المسرح.. قراءة فى الدورة 16 للمهرجان القومى للمسرح

محمود خليل

العيش فى «الغيبوبة»

وائل لطفي

انسف دماغك القديم

محمد العسيري

إيزيس تستعيد غناءها فى ليالى العلمين

ماجد حبته

مسابقة الـ22 الرقمية

لواء.حمدى البطران

يحدث الآن

د.أحمد الخميسى

الأغنية تدخل إلى الشماتة والعبودية

وائل لطفي

مصر الواقعية

صور

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

مولد السيدة العذراء بدير درنكة فى أسيوط (صور)

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

قتيلة ومُصاب.. تفاصيل إطلاق النار على سيارة إسرائيلية بالقرب من جبل الخليل

ليلة العمليات.. تفعيل القبة الحديدية لاعتراض طائرة دون طيار من غزة

مخاوف من عمليات انتقامية.. ماذا يجرى فى إسرائيل بعد عملية "حوارة"؟