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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تزامنًا مع احتفال الكاثوليك.. من هو القديس خوان كوسكو أوليفر؟

القديس خوان كوسكو
القديس خوان كوسكو أوليفر كاهن وشهيد

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية في مصر اليوم، بذكرى رحيل القديس خوان كوسكو أوليفر كاهن وشهيد.

من هو القديس خوان كوسكو أوليفر كاهن وشهيد؟

ولد خوان كوسكو أوليفر في 6 مايو 1872 في غرناطة (برشلونة) من عائلة مزارعين ، وكان بين أحد عشر طفلاً. 

 درس خوان في مدرسة سان رامون دي فيلافرانكا ديل بينديس ، تلقي في المدرسة مبادي الإيمان المسيحي وحياة الفضيلة والتقوي. 

في عام 1891 قرر أن يلتحق بالجماعة الرهبانية "لأبناء العائلة المقدسة "،التي أسسها القديس يوسف مانيانيت عام 1864 لنشر تكريم العائلة المقدسة والتنشئة المسيحية للعائلات ، من خلال التربية المسيحية الكاثوليكية للأطفال والشباب .

 بدأ خوان مرحلة الابتداء في 4 نوفمبر 1892 وبعد ذلك بعامين نذر نذوره الرهبانية ، فقام بدراسة المواد الفلسفية واللاهوتية في معاهد الرهبنة. ثم نذر نذوره الإحتفالية في 16 أكتوبر 1897مفي مدرسة خيسوس وماريا وخوسيه.

تم رسمته شماساً في 18 مارس 1899  في إبرشية فيك ،في 23 سبتمبر ، رُسم كاهنًا في نفس الأبرشية على يد المطران خوسيه مورجاديس. كرس الأب خوان كوسكو حياته بشكل أساسي لتعليم وتعليم الشباب ، ومعرفاً ومرشداً روحياً لكثير من النفوس المسيحية.  ومن بين المناصب الأخرى ، كان رئيس الجماعة الرهبانية  ومدير كلية سان خوسيه دي تريمب في لييدا.

 في عام 1931 تم استدعاؤه للشهادة كشاهد رسمي في عملية تطويب الأب مانيانيت.

 وفى عام 1936 أُجبر على ترك المدرسة في تريمب ، مع الأب بيدرو سادورني ليتمكن من عبور الحدود مع فرنسا، حتى يتمكن من الذهاب الى روما . بعد عدة ساعات من المشي ، أوقفت دورية الميليشيا الأب كوسكو ، وتم إعتقاله في إستيري دانيو.

 بمجرد تسليمه إلى اللجنة الثورية في 6 أغسطس 1936 تم حبسه في سجن مقاطعة ليدا. 

بين ليلة 20-21 أغسطس 1936 ،نقل الأب خوان كوسكو و 72 من رفاقه وكهنة وراهبات آخرين من زنازينهم ليتم نقلهم إلى برشلونة. 

وبعد ظهر يوم الخميس سمحوا لهم بالاعتراف لبعضهم البعض ، قُتل في الليل مع بيترو سادورني و 72 كاهنًا آخر وألقوا في مقبرة جماعية. وكان الأب خوام كوسكو يبلغ من العمر 64 عاماً ، في 10 مايو 2012 ، أجاز البابا بنديكتوس السادس عشر إصدار مرسوم استشهاد 19 راهبًا وكاهنًا من أبناء العائلة المقدسة والخريجين الشباب العلمانيين. ي 13 أكتوبر 2013 في تاراغونا ، في منطقة كاتالونيا الإسبانية ، أقيمت طقوس تطويب 522 شخصًا قُتلوا بدافع الكراهية للدين خلال الحرب الأهلية الإسبانية ، برئاسة مندوب البابا فرانسيس ، الكاردينال أنجيلو أماتو. من بين هؤلاء ، تم أيضًا تطويب الأب خوان كوسكو أوليفر . 

 

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