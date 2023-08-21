مراسل "الأولى": حرص فى مهرجان العلمين على تنوع الفعاليات الرياضية

قال محمود جميل، مراسل القناة الأولى، إن إدارة مهرجان العلمين الجديدة حرصت على تنوع الفعاليات الرياضية من أجل جذب هذا النوع من السياحة، موضحاً أن المدينة بالأمس شهدت حضورًا كبيرًا من مختلف الجنسيات، سواء كانت عربية أو دولية، للفعاليات والأنشطة المختلفة في مسابقة "الرالي".

وقال "جميل"، خلال تغطية خاصة من مدينة العلمين ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى، فى ظل استمرار فعاليات وأنشطة مهرجان العلمين بأسبوعه الأخير: "الزوار جميعهم سعداء بالأجواء المختلفة والمتنوعة داخل مدينة العلمين، إذ هناك فعاليات رياضية وفنية وثقافية، وهذا ما يميز المهرجان عن نظيره من المهرجانات".

وأشار مراسل القناة إلى أن جميع المواطنين فخورون بوجود مدينة العلمين الجديدة داخل مصر، والتي تضاهي كل مدن العالم السياحية، سواء كانت سياحة رياضية أو فنية.

وعن العروض الفنية، كشف مراسل القناة عن استمرار الفعاليات الفنية من خلال الفرق التراثية وعروض الفنون الشعبية والتنورة على الممشى السياحي بمدينة العلمين الجديدة، لافتًا إلى تفاعل الجميع مع تلك العروض.