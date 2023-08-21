تحذيرات وانقطاعات للتيار الكهربائي.. تقرير: العالم يواجه موجات حر جديدة في أغسطس

استمرت درجات الحرارة المرتفعة منذ مطلع الأسبوع الحالي في عدد من دول العالم، حيث سجلت منطقة واسعة من وسط الولايات المتحدة ارتفاعات قياسية في درجات الحرارة، ما تسبب في موجات حر جديدة من خليج المكسيك إلى منطقة البحيرات العظمى، كما ارتفعت درجات الحرارة بصورة كبيرة في دول حوض البحر الأبيض المتوسط ودول أوروبا، لتصدر تحذيرات في جميع أنحاء القارة العجوز من موجات الحر والتي ستؤدي إلى عدم انتظار حركة النقل وانقطاعات في التيار الكهربائي.

- تحذيرات من الحر في الولايات المتحدة الأمريكية

ذكرت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية، أنه تم تسجيل درجات حرارة عالية قياسية في تكساس وولايات أخرى، وتم إخبار الأفراد بضرورة رش المياه على أنفسهم خلال جز العشب أو ممارسة الرياضة في الهواء الطلق، والتأكد من عمل مبردات الهواء.

وقالت سارة راس، مفوضة وكالة إدارة الطوارئ في سانت لويس في بيان: "يمكن أن تؤثر درجات الحرارة المرتفعة هذه على كبار السن، وخصوصًا في التجمعات العائلية حيث تقل فاعلية مبردات الهواء في التجمعات، لذا نطالب الجميع بالتوقف عن الزيارات العائلية خلال موجات الحر الشديدة".

وأوضحت الوكالة في تقرير لها، أنه من المتوقع أن تصل منطقة دالاس فورت وورث إلى 110 درجة فهرنهايت (43.3 درجة مئوية)، حسبما قالت سارة بارنز، خبيرة الأرصاد الجوية في خدمة الأرصاد الجوية الوطنية، للتجاوز الرقم القياسي الذي وصلته وهو 107 فهرنهايت (41.7 درجة مئوية)، المحدد في عام 2011.

وقالت "راس" إن المنطقة لا تبرد بدرجة كافية في الليل، مضيفة "سيساهم هذا في زيادة مخاطر الإصابة بأمراض مرتبطة بالحرارة، ويعد هذا هو الشاغل الرئيسي عندما يتعلق الأمر بالناس والحرارة."

وأفادت الوكالة الأمريكية، بأن موجة الحر التي تشهدها الولايات المتحدة هذه الأيام، ستكون الأخيرة خلال العام الحالي.

لطالما حذر العلماء من أن أزمة المناخ، مدفوعة بحرق الوقود الأحفوري وإزالة الغابات وبعض الممارسات الزراعية، ستؤدي إلى نوبات أكثر وطويلة من الطقس المتطرف بما في ذلك درجات الحرارة المرتفعة.

- العالم سجل أعلى درجات للحرارة خلال شهري يونيو ويوليو

وأشارت إلى أن العالم سجل أعلى درجات للحرارة خلال شهري يونيو ويوليو، كما تسبب الدخان الناجم عن حرائق الغابات والفيضانات والجفاف في حدوث مشكلات على مستوى العالم.

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيرًا من الحرارة الزائدة يوم الأحد لأجزاء من تكساس ولويزيانا وأركنساس وأوكلاهوما وكنساس وميسوري وإلينوي وأيوا ونبراسكا، كانت تحذيرات الحرارة أو الساعات موجودة أيضًا في أجزاء من ألاباما وميسيسيبي وتينيسي وكنتاكي وإنديانا وويسكونسن ومينيسوتا وساوث داكوتا.

ووصلت درجة الحرارة إلى مستوى قياسي في تاريخ 104 فهرنهايت (40 درجة مئوية) يوم السبت في جاكسون، ميسيسيبي، حيث كان الناس يسيرون بين الأحداث الداخلية والخارجية في مهرجان الكتاب في ميسيسيبي، ووزع المتطوعون الماء المثلج واستخدم الناس مراوح يدوية أثناء الدردشة مع المؤلفين والتسوق لشراء الكتب في الخيام الكبيرة خارج مبنى الكابيتول بالولاية.

- موجات حر جديدة في حوض البحر المتوسط

وأكد موقع "إنديا إكسبرس" الهندي، أن موجات الحرارة المتكررة قد تسبب أضرارًا جسيمة للأنظمة البيئية تحت الماء ويتوقع الباحثون المزيد منها في المستقبل.

وتابع، أن الحرارة الشديدة اجتاحت منطقة البحر الأبيض المتوسط لأسابيع، حيث اندلعت حرائق الغابات في 9 بلدان على الأقل في المنطقة من الجزائر إلى اليونان، لكن درجات الحرارة المرتفعة لا تُشكل خطرًا على الناس والنظم البيئية على اليابسة فحسب، بل إنها تضر أيضًا بالحياة البحرية.

وأضاف أنه في نهاية يوليو الماضي، وصلت درجات حرارة سطح البحر الأبيض المتوسط إلى 28.7 درجة مئوية (83.66 فهرنهايت)، مع وصول بعض الأجزاء الشرقية من المياه إلى أكثر من 30 درجة مئوية، وقد ترتفع درجات الحرارة هذه أكثر في أغسطس، وهو عادة أكثر سخونة.

وقالت كاترين شرودر، عالمة المحيطات بمعهد علوم البحار في إيطاليا، "بلا شك تغير المناخ العالمي هو السبب الرئيسي لموجات الحر في البحر، إنها تتسبب في ارتفاع درجة حرارة المحيط".

تحذيرات جديدة في أوروبا

فيما أكد موقع "كريسيس 24" الأوروبي، أنه من المتوقع استمرار درجات الحرارة المرتفعة عبر المناطق الجنوبية والشرقية في القارة الأوروبية حتى 23 أغسطس الحالي على أقل تقدير، وسط توقعات أن تؤدي الموجة الحارة الجديدة لانقطاعات جديدة في التيار الكهربائي وعدم انتظام حركة النقل.

وأضاف أنه من المتوقع ارتفاع درجات الحرارة في معظم أنحاء جنوب وجنوب شرق أوروبا حتى 23 أغسطس على الأقل، على أن تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 33 و 37 درجة مئوية (91-99 فهرنهايت) في معظم أنحاء المنطقة، مع ارتفاع درجات الحرارة المحلية.

وأفاد الموقع بأنه اعتبارًا من اليوم الإثنين، أصدرت مختلف خدمات الأرصاد الجوية في البلدان المعنية التحذيرات التالية المتعلقة بالحرارة في جميع أنحاء المنطقة:

تحذيرات من درجات الحرارة المرتفعة الحمراء (أعلى مستوى على مقياس ثلاثي المستويات): منطقة رييكا في كرواتيا، تحذيرات برتقالية من درجات الحرارة المرتفعة: جنوب كرواتيا ، وجنوب شرق جمهورية التشيك ، وجنوب شرق المجر ، وكوسوفو ، وجنوب شرق رومانيا ، ومعظم صربيا ، وغرب سلوفاكيا ، وجنوب غرب سلوفينيا، تحذيرات صفراء من درجات حرارة عالية: في باقي الدول الأوروبية.

وأوضح الموقع أن الحرارة المرتفعة قد تمثل تهديد خطير لكبار السن والأطفال وأولئك الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي، فهم الأكثر عرضة للإصابة بضربات الشمس أو الإجهاد الحراري، كما تؤدي موجات الحر الشديدة والظروف الجافة إلى تكوين مناخ مثالية لانتشار الحرائق.

- الحرائق تغزو إسبانيا واليونان

وأفاد موقع "PHYS" الأوروبي، أن إسبانيا شهدت استمرار للموجات الحارة القوية، للمرة الرابعة على التوالي في فصل الصيف الحالي، مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ في شمال شرق وجنوب البلاد.

وتابع أن درجات الحرارة ارتفعت في معظم أنحاء شبه الجزيرة، لتصل إلى أكثر من 40 درجة مئوية (104 فهرنهايت) في المناطق الشمالية الشرقية من كاتالونيا وأراجون، ووصلت إلى ما يقرب من 44 درجة مئوية في أجزاء من منطقة الأندلس الجنوبية، وفقًا لوكالة الأرصاد الجوية AEMET.

وقال خبراء الأرصاد إن موجة الحرارة الأخيرة كانت بسبب أشعة الشمس الشديدة على كتلة هوائية دافئة ومستقرة، كما أثرت موجة الحر على أحواض الأنهار الرئيسية في جميع أنحاء البلاد، وفي مدريد، حيث كانت درجات الحرارة تقترب من 38 درجة مئوية، قال الكثيرون إن الليالي الحارة كانت أصعب ما يمكن تحمله.

وأضاف أنه من المتوقع أن تستمر الموجة الحارة حتى يوم الخميس مع بلوغ درجات الحرارة ذروتها يومي الاثنين والثلاثاء، فمنذ يوم الثلاثاء الماضي، يخوض المئات من رجال الإطفاء حريق غابات واسع النطاق في جزيرة تينيريفي في جزر الكناري ، الأمر الذي أدى حتى الآن إلى إجلاء أكثر من 12 ألف شخص، كما تواجه اليونان نفس المصير، وسط تخوفات من انتشار حرائق الغابات لتصل إلى العاصمة اليونانية أثينا.