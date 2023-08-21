الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الجيزة: قطع المياه 6 ساعات عن مناطق بإمبابة والمنيرة الغربية في هذا الوقت

قطع المياه
قطع المياه

أعلنت محافظة الجيزة، قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتنفيذ أعمال إصلاحات نظرا لوجود ثقب في جسم المحبس قطر ۳۰۰مم نهاية شارع البوهى ناصية شارع عمر بن الخطاب بشبكات مياه الوراق وما ينتج عنه من تسريب شديد للمياه ويتم شفط المياه من الغرفة دورياً.


وأشارت محافظة الجيزة، إلى أن الأمر سيتطلب غلق الخط قطر ١٠٠٠ مم لتغيير المحبس وقطع المياه لمدة ٦ ساعات من الساعة ١٢ مساء  يوم الأربعاء الموافق ۲۰۲۳/۸/٢٣ حتى الساعة ٦ صباحاً يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٨/٢٤ ، لتغيير المحبس.


وتنوه المحافظة بأن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي البوهى، المنيرة الغربية، المنيرة الشرقية، شارع التل. 
 

ومن جانبه كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالمواعيد المحددة للأعمال لسرعة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة.
 

كما كلف المحافظ، رؤساء أحياء إمبابة والمنيرة الغربية بالمتابعة الميدانية وإزالة أي معوقات أمام الشركة المنفذة. 


وأوضحت أن الشركة ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارىء يتم الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ لتلبية احتياجاتهم فورا.

انقطاع مياه شكرة المياه اميابة المنيرة محافظة الجيزة أخبار محافظة الجيزة

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