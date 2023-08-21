"القاهرة الإخبارية": البرلمان الدنماركى يستقبل الرئيس الأوكرانى

وصل فولوديمير زيلينسكي، الرئيس الأوكراني، إلى مقر البرلمان الدنماركي، حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وأظهرت لقطات عرضتها فضائية "القاهرة الإخبارية" استقبال أعضاء البرلمان الدنماركي الرئيس الأوكراني بالتصفيق المتواصل أثناء دخوله البرلمان.

وقال زيلينسكي- فور وصوله إلى الدنمارك- إن الدنمارك تواصل العمل لتقوية أوكرانيا وحماية شعبنا، مشددًا على أن أوكرانيا تعمل على تطوير التعاون مع حلفائها، ونجهز أنباء طيبة إضافية للمحاربين الأوكرانيين، كما نمضي قدما في مسألة طائرات إف-16، في إشارة إلى تلقي الجيش الأوكراني سربا من الطائرات الأمريكية إف-16 بعد تدريب طياريها على قيادتها.



