الإثنين 21 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ اقتصاد: مصر الدولة الوحيدة التي تضاعف فيها معدل تدفق الاستثمارات إفريقيا

جريدة الدستور

قال محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إن التقرير الدولي عن الاستثمارات المصرية التي بلغت 120 مليار دولار ومدى ثقة العالم فى سوق العقارات بمصر، يوضح التحول الذى حدث فى القارة الأفريقية بعد التأثيرات الكبيرة التي حدثت بسبب جائحة كورونا والتي تعتبر من أكثر الدول تأثراً. 

وأضاف "عنبر"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكستر انيوز"، أن مصر الدولة الوحيدة التي تضاعف فيها معدل تدفق الاستثمارات وهذا بفضل المشروعات القومية والبرنامج  الاقتصادي، ومشروعات البنية التحتية حيث خلقت مناخ جاذبا للعملية الاستثمارية بشكل عام داخل الدولة المصرية.

وتابع أستاذ الاقتصاد، أن مصر قدمت للقارة الإفريقية العديد من الدروس المستفادة وتعتبر ممرا نافذا للأسواق الإفريقية، كما أن العالم كله يتعامل مع مصر باعتبارها متحدثا عن القارة السمراء، وهذا ما شهدناه في كثير من المنتديات الرسمية، مشيراً إلى أنه يمكن استقراء الأوضاع في ظل الأزمة المالية التي تسودها حالة اللا يقين بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.

 

120 مليار دولار استثمارية الاستثمارات المصرية البرنامج الاقتصادى التقرير الدولي الدروس المستفادة الدولة المصر

الأكثر قراءة

تحرك برلمانى عاجل لمواجهة "شاومينج الغش" بالثانوية العامة

" موجة الحر انتهت".. "الأرصاد" تكشف تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية

"جندي" تشارك في المؤتمر الأول لوزراء "هجرة الكوميسا"

قرار وزارى بسحب الجنسية المصرية من 21 مواطنًا

وزير المالية: مصر ستتحدث بصوت إفريقيا خلال اجتماعات البنك الآسيوى للاستثمار

موعد وصول رباعى الأهلى المحترف إلى القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

ويبقى المسرح.. قراءة فى الدورة 16 للمهرجان القومى للمسرح

محمود خليل

العيش فى «الغيبوبة»

وائل لطفي

انسف دماغك القديم

محمد العسيري

إيزيس تستعيد غناءها فى ليالى العلمين

ماجد حبته

مسابقة الـ22 الرقمية

لواء.حمدى البطران

يحدث الآن

د.أحمد الخميسى

الأغنية تدخل إلى الشماتة والعبودية

وائل لطفي

مصر الواقعية

صور

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

قتيلة ومُصاب.. تفاصيل إطلاق النار على سيارة إسرائيلية بالقرب من جبل الخليل

ليلة العمليات.. تفعيل القبة الحديدية لاعتراض طائرة دون طيار من غزة

مخاوف من عمليات انتقامية.. ماذا يجرى فى إسرائيل بعد عملية "حوارة"؟