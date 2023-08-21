أستاذ اقتصاد: مصر الدولة الوحيدة التي تضاعف فيها معدل تدفق الاستثمارات إفريقيا

قال محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إن التقرير الدولي عن الاستثمارات المصرية التي بلغت 120 مليار دولار ومدى ثقة العالم فى سوق العقارات بمصر، يوضح التحول الذى حدث فى القارة الأفريقية بعد التأثيرات الكبيرة التي حدثت بسبب جائحة كورونا والتي تعتبر من أكثر الدول تأثراً.

وأضاف "عنبر"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكستر انيوز"، أن مصر الدولة الوحيدة التي تضاعف فيها معدل تدفق الاستثمارات وهذا بفضل المشروعات القومية والبرنامج الاقتصادي، ومشروعات البنية التحتية حيث خلقت مناخ جاذبا للعملية الاستثمارية بشكل عام داخل الدولة المصرية.

وتابع أستاذ الاقتصاد، أن مصر قدمت للقارة الإفريقية العديد من الدروس المستفادة وتعتبر ممرا نافذا للأسواق الإفريقية، كما أن العالم كله يتعامل مع مصر باعتبارها متحدثا عن القارة السمراء، وهذا ما شهدناه في كثير من المنتديات الرسمية، مشيراً إلى أنه يمكن استقراء الأوضاع في ظل الأزمة المالية التي تسودها حالة اللا يقين بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.