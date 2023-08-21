الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انطلاق البرنامج التطبيقي على الإدارة الرقمية للعاملين بالجهاز الإداري في المنوفية

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

أعلن اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، عن انطلاق فعاليات البرنامج التطبيقي على أساسيات الإدارة الرقمية المستدامة للمشروعات القومية والاستثمارية؛ لتعزيز معارف ومهارات الإدارة الرقمية للعاملين بالديوان العام والوحدات المحلية ومديريات الخدمات، وذلك من خلال الفترة 21 وحتى 23 أغسطس الجاري.
وأشار المحافظ، في بيان، اليوم الإثنين، إلى أن البرنامج التدريبي يأتي تنفيذاً لمستهدفات مصر الرقمية لتهيئة العاملين بالجهاز الإداري بالمحافظة نحو تحقيق الإدارة المستدامة للموارد، و تمكينهم من تعظيم الاستفادة من أدوات إدارة المشروعات الرقمية في تنفيذ و إدارة المشروعات على المدى القصير و المتوسط، بما يساهم في رفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة وترشيد الإنفاق و تقليل الفاقد والمحافظة على البيئة.

كما يستهدف البرنامج تنفيذ خطة التطوير المؤسسي الرقمي للمحافظة، و تنمية القدرات الرقمية للعاملين، وتطوير آليات العمل، وتعزيز دور الرقمنة في إدارة الأعمال الحكومية بكفاءة وفعالية، وذلك تماشياً مع رؤية مصر 2030 و أهداف التنمية المستدامة. 
وأكد المحافظ على أهمية منظومة التحول الرقمى بما يضمن تطوير الجهاز الإدارى للدولة من خلال استخدام التقنيات المتطورة للمساهمة في تحسين إدارة موارد الدولة للوصول إلى مجتمع رقمي تفاعلي آمن.

ولفت إلى حرصه الدائم على تقديم كافة أوجه الدعم و التيسيرات اللازمة لآليات العمل بالمنظومة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن بالمحافظة؛ لحصولهم على الخدمات الحكومية بشكل أسهل و مميكن وبصورة مميزة.

ويتم ذلك في ضوء التعاون المثمر بين محافظة المنوفية ووزارة الاتصالات، وانطلاقاً من الخطة الشاملة لتعزيز التحول الرقمي والتطوير المؤسسي لخلق مجتمعات إنتاجية جديدة مدعمة من الدولة  بكافة الوسائل التكنولوجية الحديثة و ذلك  بهدف الارتقاء بمستوى الأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

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