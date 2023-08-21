الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أهلى جدة يفاوض أتلتيكو مدريد لضم رودريجو دى بول

رودريجو دي بول
رودريجو دي بول

فتح نادي أهلي جدة السعودي خطًا للمفاوضات مع نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، لضم الأرجنتيني رودريجو دي بول، لاعب الفريق، لصفوفهم خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

ويلعب دي بول ضمن صفوف أتلتيكو مدريد منذ انضمامه من فريق أودينيزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2021.
وذكر فابريزيو رومانو، صحفي سكاي سبورتس، أن أهلي جدة فتح خط المفاوضات للتعاقد مع رودريجو دي بول، مشيرًا إلى أنه الهدف الرئيسي للنادي في الوقت الحالي بعد فشل صفقة بيتور زيلينيسكي.
وأشار رومانو إلى أن المفاوضات مع أتلتيكو مدريد ليست سهلة، ولكن أهلي جدة مازال يحاول إتمام الصفقة.

وبدأ رودريجو دي بول مسيرته ضمن صفوف شباب نادي راسينج الأرجنتيني وانتقل للفريق الأول في صيف عام 2012 وبعد موسمين انضم لفريق فالنسيا الإسباني، ثم عاد لراسينج معارًا في شتاء 2016 وعاد لفالنسيا في صيف العام نفسه ثم انتقل لنادي أودينيزي وقضى 5 سنوات مع النادي قبل الانضمام لأتلتيكو مدريد.

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