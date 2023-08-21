الإثنين 21 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الكرازة

مطران المنيا يترأس قداس المناولة الاحتفالية بكنيسة السيدة العذراء بجاهين

الأنبا باسيليوس
الأنبا باسيليوس

ترأس الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، قداس المناولة الاحتفالية لعدد من أبناء وبنات كنيسة العائلة المقدسة، بأرض سلطان.

شارك في الصلاة القمص بطرس يعقوب، والأب شنودة يواقيم، راعيا الكنيسة، وألقى الأنبا باسيليوس فوزي عظة الاحتفال بعنوان "الأمل والرجاء".

وعقب الذبيحة الإلهية، اجتمع راعي الإيبارشية بالمحتفى بهم، مؤكدًا لهم ضرورة معايشة بجميع ما تعلموه، خلال فترة الاستعداد للمناولة الاحتفالية.

وشدد الأب المطران لأبنائه وبناته أهمية المواظبة على الصلاة الأسرية يوميًا، وحضور القداس الإلهي بانتظام. واختتم نيافته اللقاء بتوزيع الهدايا التذكارية عليهم.

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