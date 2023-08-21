الإثنين 21 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": تغيير مسار 90 طائرة بسبب القيود المفروضة على مطارات موسكو

مطار
مطار

أعلنت وكالة النقل الجوي الروسية عن تغيير مسار نحو 90 طائرة بسبب القيود المفروضة على مطارات موسكو، حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

جاء ذلك عقب إسقاط وزارة الدفاع الروسية طائرتين مُسيّرتين تابعتين لأوكرانيا فوق العاصمة الروسية موسكو دون إصابات، مما أدى إلى تعليق الرحلات الجوية في مطار فنوكوفو الدولي على أثر ذلك الأمر.

كما علقت السلطات الروسية، أمس الأحد، العمل بمطاري "فنوكوفو" و"دوموديدوفو" في موسكو، وذلك بعد هجوم بطائرة مُسيرة أوكرانية استهدف محطة للسكك الحديدية في مدينة كورسك في غرب روسيا، واصطدمت بسقف محطة للسكك الحديدية، الأمر الذي أسفر عن اندلاع حريق، مما أدى إلى إصابة 5 أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة من شظايا الزجاج.

العاصمة الروسية موسكو الدفاع الروسية وزارة الدفاع الروسية مطارات موسكو النقل الجوي الروسية

الأكثر قراءة

" موجة الحر انتهت".. "الأرصاد" تكشف تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية

النقل تصدر بيانًا بشأن الصورة المتداولة لتناول بعض العاملين الطعام على إحدى "البوابات الإلكترونية"

بعد حصوله على صفر في الثانوية العامة.. "طالب الشرقية" خالد محمد ينتصر بـ80%

وزير البترول يلتقى رئيس أباتشى لاستعراض خطط الشركة للاستكشاف

تقدم 104 مشروعات للمشاركة في مبادرة "المشروعات الخضراء" بمطروح

السياحة الأوروبية في المقدمة.. 12 رحلة طيران سياحية تصل مرسى علم اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

ويبقى المسرح.. قراءة فى الدورة 16 للمهرجان القومى للمسرح

محمود خليل

العيش فى «الغيبوبة»

وائل لطفي

انسف دماغك القديم

محمد العسيري

إيزيس تستعيد غناءها فى ليالى العلمين

ماجد حبته

مسابقة الـ22 الرقمية

لواء.حمدى البطران

يحدث الآن

د.أحمد الخميسى

الأغنية تدخل إلى الشماتة والعبودية

وائل لطفي

مصر الواقعية

صور

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

ليلة العمليات.. تفعيل القبة الحديدية لاعتراض طائرة دون طيار من غزة

مخاوف من عمليات انتقامية.. ماذا يجرى فى إسرائيل بعد عملية "حوارة"؟

تفاصيل عملية مقتل مستوطنين إسرائيليين في حوارة