"القاهرة الإخبارية": تغيير مسار 90 طائرة بسبب القيود المفروضة على مطارات موسكو

أعلنت وكالة النقل الجوي الروسية عن تغيير مسار نحو 90 طائرة بسبب القيود المفروضة على مطارات موسكو، حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

جاء ذلك عقب إسقاط وزارة الدفاع الروسية طائرتين مُسيّرتين تابعتين لأوكرانيا فوق العاصمة الروسية موسكو دون إصابات، مما أدى إلى تعليق الرحلات الجوية في مطار فنوكوفو الدولي على أثر ذلك الأمر.

كما علقت السلطات الروسية، أمس الأحد، العمل بمطاري "فنوكوفو" و"دوموديدوفو" في موسكو، وذلك بعد هجوم بطائرة مُسيرة أوكرانية استهدف محطة للسكك الحديدية في مدينة كورسك في غرب روسيا، واصطدمت بسقف محطة للسكك الحديدية، الأمر الذي أسفر عن اندلاع حريق، مما أدى إلى إصابة 5 أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة من شظايا الزجاج.