الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الدفاع الروسية" تعلن إسقاط مسيرتين أوكرانيتين فوق سماء موسكو

طائرة مسيرة أوكرانية
طائرة مسيرة أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية فوق العاصمة الروسية موسكو، حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أنه تم إسقاط مسيرة أوكرانية ثانية بضواحي موسكو دون إصابات، موضحة أنه تم تعليق تعليق الرحلات الجوية في مطار فنوكوفو الدولي على أثر ذلك الأمر.

فيما علقت السلطات الروسية أمس الأحد العمل بمطاري "فنوكوفو" و"دوموديدوفو" في موسكو، وذلك بعد هجوم بطائرة مُسيرة أوكرانية استهدف محطة للسكك الحديدية في مدينة كورسك في غرب روسيا، واصطدمت بسقف محطة للسكك الحديدية، الأمر الذي أسفر عن اندلاع حريق، مما أدى إلى إصابة 5 أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة من شظايا الزجاج.

العاصمة الروسية موسكو مسيرة أوكرانية طائرة مسيرة أوكرانية الدفاع الروسية روسيا مطار فنوكوفو الدولي

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