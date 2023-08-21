الإثنين 21 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

البرلمان العربي يدعو لتكثيف الجهود المبذولة لدعم ضحايا الإرهاب

العسومي
العسومي

أكد  عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، على أهمية تكثيف الجهود العربية والإقليمية والدولية المبذولة لدعم ضحايا الإرهاب فى المنطقة العربية، والتوعية بما يعانونه من مَآسٍ وآلام باعتبار الاهتمام بهؤلاء الضحايا لا ينفصل عن الجهود الشاملة التي ينخرط بها المجتمع الدولي ككل لمواجهة الإرهاب.

وبمناسبة اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم  والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في الـ 21 من أغسطس من كل عام، شدد "العسومي"، في بيان، اليوم الإثنين، على ضرورة سن تشريعات على المستويين العربي والدولي تكفل رعاية ودعم ضحايا العمليات الإرهابية بما في ذلك تطوير التشريعات ذات الصلة والتي تتعلق بمساعدة هؤلاء الضحايا ودعمهم في كافة النواحي القانونية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والصحية وغيرها، فضلاً عن إعادة تأهيلهم ودمجهم في مجتمعاتهم، اتساقا مع الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، والتي أكدت على ضرورة تقديم المساعدات الملموسة لضحايا الإرهاب، والتي لم تقتصر على مكافحة الإرهاب فقط، وإنما أكدت على أهمية الحفاظ على نسيج المجتمعات.

وأشار إلى جهود البرلمان العربي المبذولة في هذا الصدد، واهتمامه بإعداد قانون عربي استرشادي لدعم ضحايا الإرهاب، بهدف مساعدة الدول العربية في مراجعة وتحديث تشريعاتها الوطنية الخاصة، ووضع قوانين في هذا الشأن لا سيما وأن الدول العربية أكثر من عانى واكتوى بنيران الإرهاب.

وجدداً الدعوة إلى الدول بالتزامها بإعمال حقوق الضحايا، وضمان تحقيق حقوقهم في الانتصاف والجبر التي يكفلها القانون الدوليّ لحقوق الإنسان، وأن حماية حقوق الضحايا من بين الاستراتيجيّات الأساسية لمنع الإرهاب ووضع حدّ للدوّامات التي تولّد العنف.

 

البرلمان العربي الإرهاب مواجهة الإرهاب رئيس البرلمان العربي العسومي

الأكثر قراءة

أهم 4 مناطق عمل لـ"أباتشى" فى مصر

سعر الدولار اليوم الإثنين 21 أغسطس 2023 فى البنوك المصرية

حالة الطقس وبيان درجات الحرارة اليوم الإثنين 21-8-2023 فى محافظات مصر

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 21 أغسطس 2023 فى محلات الصاغة

أبرز أدعية الصباح اليوم الإثنين 21 أغسطس 2023

التحريات تنفى وجود شبهة جنائية فى وفاة عامل جمع قمامة بحلوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

ويبقى المسرح.. قراءة فى الدورة 16 للمهرجان القومى للمسرح

محمود خليل

العيش فى «الغيبوبة»

وائل لطفي

انسف دماغك القديم

محمد العسيري

إيزيس تستعيد غناءها فى ليالى العلمين

ماجد حبته

مسابقة الـ22 الرقمية

لواء.حمدى البطران

يحدث الآن

د.أحمد الخميسى

الأغنية تدخل إلى الشماتة والعبودية

وائل لطفي

مصر الواقعية

صور

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

ليلة العمليات.. تفعيل القبة الحديدية لاعتراض طائرة دون طيار من غزة

مخاوف من عمليات انتقامية.. ماذا يجرى فى إسرائيل بعد عملية "حوارة"؟

تفاصيل عملية مقتل مستوطنين إسرائيليين في حوارة